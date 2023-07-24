萬安演習盤點新北防空避難所 侯友宜：可容納878萬人

新北市長侯友宜今出席北部萬安46號演習，並指新北已盤點9779處防空避難設施，可容納879萬8千人，相當於新北市人口的2.21倍。

侯友宜說，這次萬安46號演習是一個防空演練，最重要是因為中共擾台是一個常態性行為，台海區域性安全瞬息萬變，國軍用心保衛國家安全，人民都深深感謝國軍。

侯友宜表示，萬安演習在整個過程需要不斷強調全民參與，全民國防的目標，尤其新北市為加強市民保護，建立一套體制，這套體制是為了強化民眾，當戰爭來臨的時候保護自身的能力，也要面對新北市人口最多還有城鄉差距，為讓民眾找到最近的防空避難所，新北已盤點共9779處防空避難所，可容納879萬8千多人，達新北市人口2.21倍。