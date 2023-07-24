加速都更再下猛藥 蔣萬安7599後 研議加碼整宅容積獎勵

為加速老舊建築都市更新，台北市長蔣萬安今年3月推「都更五箭」，包括「降門檻、法放寬、速通關、排障礙、加碼辦」，其中「公辦都更7599專案」政策上路至今4個多月，目前已有9案申請，包括大安區信維整宅、信義區廣慈社宅西南、西中區兩案；還有南港產專區兩案、內湖貿三社區、中正區自來水園區東南側、士林區一案。

位於台北市大安區市中心精華區的信維整宅，因老舊窳陋還被稱為「大安籠屋」，主委廖廣志說，目前信維整宅的狀況愈加窳陋，陸續不斷有住戶反映漏水嚴重，目前信維同意都更比例已達8成多，盼市府能提高公辦都更誘因，讓都市更新速度加快，尤其信維整宅每一戶坪數都只有5至8坪，要推公辦都更更難，盼市府除協助加速整合、也能提高容積獎勵等都更誘因。

台北市都發局主秘謝明同表示，為了加速老舊整宅都更，北市府接下來的確正在研議加碼整宅容積獎勵，目前整宅的更新容積獎勵為基準容積的1.5倍，目前正研議整宅專案加碼，至於加碼多少，還沒有定案，預計今年9月前定案。

謝明同說，蔣市長推動「公辦都更7599專案計畫」後，受到市民熱烈關注，目前市府已經受理申請9案，尤其是老舊社區民眾對公辦都更降門檻最有感；另外，北市都市更新處於台北12個行政區辦理說明會，也吸引341位里長及里幹事參與並表示肯定。

北市都發局表示，為加速台北市都市更新，北市府3月3日公告實施公辦都更7599專案計畫，提供「早進場、幫試算、助選屋」等三大創新服務，其中第一階段「早進場」，將降低意願整合門檻至75%，推出後收到許多民眾來電諮詢。

都發局表示，也有不少民眾提到因為社區所在地區尚未有建商整合，又或是民眾對於都更後的權利價值不清楚導致意願整合不易，遲遲無法啟動都更程序，但7599專案計畫降低受理門檻、免費幫忙財務、換坪比試算等服務，使得民眾再次看到都市更新的機會，再加上信任政府公開、透明的辦理程序，大幅提升公辦都更整合意願比例。

另外，為了讓更多市民了解7599專案計畫的申請條件及流程，更新處4月至6月間於台北12行政區跑透透，針對各區里長們舉辦說明會，共計341位里長及里幹事參與。更新處表示，公辦都更7599專案計畫截至目前為止已受理申請9案，向一年受理10案的目標邁進，預計於今年第三季辦理多案第二階段「幫試算」方案說明會與意願調查。未來會汲取市民的意見與期待，加速公辦都更腳步，邁向北市都市更新的下一個里程碑。