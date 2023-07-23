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杜蘇芮颱風恐直衝台灣 新北預估累積雨量很大加強整備

中央社／ 新北23日電
杜蘇芮颱風朝台灣奔來，在近年無颱風登陸下，新北市政府各局處加強防颱整備。圖／擷自氣象局
杜蘇芮颱風朝台灣奔來，在近年無颱風登陸下，新北市政府各局處加強防颱整備。圖／擷自氣象局

杜蘇芮颱風朝台灣奔來，在近年無颱風登陸下，新北市政府各局處加強防颱整備；水利局長宋德仁今天表示，預估累積降雨量會很大，建議水庫評估提早洩洪，以增加水庫滯洪空間。

宋德仁向中央社記者作上述表示，並強調，增加上游的水庫滯洪空間，就能降低河川下游可能因洩洪量過大而增加河防安全的風險。

水利局表示，因應杜蘇芮颱風來勢洶洶，水利局防颱準備包含水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預佈、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、自主防災社區維運、防汛備料清點。

水利局表示，除各區公所進行溝渠、箱涵、下水道清淤，並針對地勢低窪、易積水處設置30組移動式抽水機組、84座抽水站共347台抽水機組已完成測試，以確保運作功能正常，持續進行預抽機制，並藉由智慧防汛平台系統即時監看水情，以及備有砂包供臨時搶險及區公所領取使用。

新北市農業局表示，已確認土石流通報系統與保全戶資料，並與區公所做好土石流疏散避難整備工作。同時請各區漁會提醒海上作業漁船應提高警覺，必要時及早入港避風，同時，也積極檢視及修剪、固定行道樹、路樹，做好整備措施，全力防颱。

新北捷運工程局表示，各捷運工地也加強圍籬、施工架加固、撤離河川公地物料、工區周邊排水溝清疏，並已備妥砂包、抽水機、救援整備機具。待發佈海上陸上颱風警報，捷局將成立防颱應變中心，每3小時巡查工區1次，以確保工區安全。

新北大眾捷運公司表示，針對杜蘇芮颱風來襲，已進行廠站巡檢，針對容易鬆脫的設施設備，加強緊固；疏通排水管道，清空排水坑；備妥防颱防洪設備與應變人力，以及因應颱風風力強度，做好列車調度準備。

杜蘇芮颱風 水利局

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