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工安意外頻傳…新北營造業勞檢員人力缺 基層嘆「吃不消」：僅9人要管工地勞安

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
工安意外頻傳，新北市營造業科勞檢員人數只有9人，基層喊吃不肖；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／聯合報系資料照片
工安意外頻傳，新北市營造業科勞檢員人數只有9人，基層喊吃不肖；圖中人物與新聞事件無關。示意圖／聯合報系資料照片

21歲女大生遭冷氣機砸死，新北市勞檢處勒令施工單位停工最高將罰30萬元。施工意外頻傳，但新北市勞工局勞檢處勞檢員人力長期不足，其中營造業科更是嚴重，一名營造業科檢查員說，檢查員數量僅9人，要管新北市全部工地的勞安事務，真的吃不消。勞工局長陳瑞嘉表示，地方中央勞檢員都嚴重缺人，有持續撥補人力中。

勞工局統計，近3年勞動檢查處人員離職人數，2020年共16人含正式人員5人、聘用人員11人；2021年23人，含正式人員5人、聘用人員18人；2022年20人，含正式人員3人、聘用人員17人。經統計近3年離職原因，以另有他就，含調任他機關及考試分發其他機關為主，另返鄉及健康等因素次之。

一名營造業科檢查員無奈地說，員額應該要有17人的檢查員，卻數量僅有9人，其中2人還是新人，要管新北市全部工地的勞安事務，檢查員們拚命在趕處理公文，還要出門去工地檢查，真的是吃不消，讓基層檢查員已有許多不滿的聲音。

新北市議員黃淑君表示，勞動檢查員是勞動現場最後一線的守護，若是連勞檢員都過勞，誰能來替他們發聲？勞檢處的營造業科多年人力不足，卻需求度高，前陣子工安意外頻傳，沒想到就連守護勞工的勞檢員，也面臨如此窘境，呼籲新北市應積極檢討人員配置及工作環境，讓勞檢員能落實照顧第一線的勞工權益。

勞工局長陳瑞嘉表示，現在營造業相關缺人，再加上民間薪資優渥，人才會持續跑去業界，不是只有新北的問題，包括中央也是缺人，是全國各勞檢單位共有的現象，為了減少同仁的負荷量，持續在撥補中，像是從考試分發、或是其他單位調動等，都有在處理中。

勞檢 勞工局 工安

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