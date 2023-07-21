獨／黃國昌「超級違建」有解？ 沒過2大關卡恐被拆

前立委黃國昌辦716居住正義遊行，卻被爆名下土地有違規做停車場使用，也有侵占國有地的「超級違建」，雖然新北市府說若不改善最重可罰30萬元。但黃國昌住家屬既存違建，須通過二大關卡，其一為國產署、其次是違建是否有「三公」，若都通過，按照往例，既存違建案例，就僅會被拍照列管；若無，恐會被拆除。

黃國昌住家屬於2009年6月25日以前蓋的既存違建，對於既存違建，新北市工務局表示，因為新北市違建太多，有明定分水嶺，讓既存違建慢慢凋零，或再去排拆，就是「98625前」的老房子會認定是既存違建，會拍照列管，並派員定期檢驗，不能再「長高長胖」。

工務局表示，只是因為該建築有占到國產署的國有地，若國產署主張拆屋還地，就必須去拆，若黃國昌不拆，「國產署就可以用地主名義，來請拆除大隊代拆，必須由國產署來行使主動權，否則就是拍照列管，不會去做其他動作」。

工務局坦言，就算國產署把那一半的地要回來，而黃國昌另一半的建築，也不能直接就地合法，因為現在的容積很明顯不符合法規，黃國昌若要合法就只能重建；但除此之外，通常對於違建還會再去檢驗是否有公安危險，會由公安小組去檢驗是否有「公共安全、公共交通、公共衛生」，若有，即便是既存違建，也會「優先拆除」。