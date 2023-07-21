聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／黃國昌「超級違建」有解？ 沒過2大關卡恐被拆
前立委黃國昌辦716居住正義遊行，卻被爆名下土地有違規做停車場使用，也有侵占國有地的「超級違建」，雖然新北市府說若不改善最重可罰30萬元。但黃國昌住家屬既存違建，須通過二大關卡，其一為國產署、其次是違建是否有「三公」，若都通過，按照往例，既存違建案例，就僅會被拍照列管；若無，恐會被拆除。
黃國昌住家屬於2009年6月25日以前蓋的既存違建，對於既存違建，新北市工務局表示，因為新北市違建太多，有明定分水嶺，讓既存違建慢慢凋零，或再去排拆，就是「98625前」的老房子會認定是既存違建，會拍照列管，並派員定期檢驗，不能再「長高長胖」。
工務局表示，只是因為該建築有占到國產署的國有地，若國產署主張拆屋還地，就必須去拆，若黃國昌不拆，「國產署就可以用地主名義，來請拆除大隊代拆，必須由國產署來行使主動權，否則就是拍照列管，不會去做其他動作」。
工務局坦言，就算國產署把那一半的地要回來，而黃國昌另一半的建築，也不能直接就地合法，因為現在的容積很明顯不符合法規，黃國昌若要合法就只能重建；但除此之外，通常對於違建還會再去檢驗是否有公安危險，會由公安小組去檢驗是否有「公共安全、公共交通、公共衛生」，若有，即便是既存違建，也會「優先拆除」。
至於停車場部分，交通局表示，黃國昌7月14日回函表示，其中163地號是既成道路未出租，另162地號租給他人，已通知承租人依規定合法使用，否則終止租約收回土地，若7月29日限期屆滿前，仍未收到該土地申設臨時路外停車場的申請書，並仍作停車場使用，將逕移請土地管理機關依法續處。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言