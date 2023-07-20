快訊

韓國羽賽／花不到半小時 戴資穎退大馬小將挺進8強

裝冷氣疑失手墜17樓砸死人 工人涉過失致死、「他」恐也難逃刑責

杭州亞運／13位東奧奪牌選手領軍 代表團524選手出征

綠委參選人蹭陳紫渝被罵翻 苗博雅批莊銘淵犯了2錯誤

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨永和區立委參選人莊銘淵針對永福里長陳紫渝被周刊報導表示，應盡量避免華而不實的花邊新聞遭到罵翻，社民黨議員苗博雅也認為莊發言不當應「誠心道歉，嚴正改過」。圖／聯合報系資料照
民進黨永和區立委參選人莊銘淵針對永福里長陳紫渝被周刊報導表示，應盡量避免華而不實的花邊新聞遭到罵翻，社民黨議員苗博雅也認為莊發言不當應「誠心道歉，嚴正改過」。圖／聯合報系資料照

新北市永和區永福里里長陳紫渝近日傳出戀情，引發熱議，民進黨永和區立委參選人莊銘淵今早在臉書貼文表示，里長應保持良好形象，盡量避免華而不實的花邊新聞被罵翻，社民黨議員苗博雅也批評，競選國會議員的人，就算不能解決問題，也不該加深問題、製造問題，甚至一錯再錯，要莊「誠心道歉，嚴正改過」。

陳紫渝昨天遭周刊爆料與男警員熱戀中，在網路引起熱議，莊銘淵卻發文表示，感觸很深認為要做好里長並不容易，「保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之」，貼文一出在網路被罵爆，連民進黨中央都要求他道歉，莊下午也發表道歉聲明。

苗博雅表示，每個人都需要在工作外有合理的私人空間，公眾人物也不例外，合法的個人生活，被媒體跟拍鉅細靡遺曝光，被大眾當成茶餘飯後的談資，是不健康的文化，也會對公眾人物的心理造成不適當的壓力。

苗博雅說，特別是是女性從事政治為民服務，經常受到與工作無關的質疑，「過了中年後沒有結婚，會被對手攻擊心理不正常，在工作之餘戀愛、結婚、生子，會被對手攻擊不務正業，長得漂亮被酸去坐櫃檯，自然素顏被酸出來嚇人。」

苗博雅提到，這些都是合法、合理、正常個人選擇，卻怎麼做都會被抨擊。這就是社會文化造成的困境，任何一個要競選國會議員的人，就算不能解決問題，至少不該加深問題、製造問題。

苗博雅批評，中年男性候選人一面消費、消遣年輕女性公眾人物的私生活，拿來無意義的對比，意圖墊高自己，這是一錯。事後再擺出「我只是想分享經驗」的說教態度，為自己開脫，還無端要求跟受害人當面溝通，這是再錯，她強調，從事政治，正直是必要條件，選舉再難，都不該走旁門左道譁眾取寵「誠心道歉，嚴正改過，這是最基本的責任。」

2024大選 立委選舉 苗博雅 陳紫渝 民進黨

延伸閱讀

綠：重啟服貿如廚餘桶撈出黑心食品 台灣不走回頭路

被酸落跑議員 王鴻薇嗆謝佩芬：擠走你的苗博雅有道歉？

藍批合作立陶宛半導體「凱子外交」 苗博雅：侯友宜當選敢終止？

網紅醫打小孩耳光引討論 苗博雅：子女可以打父母嗎？

相關新聞

莊銘淵亂蹭聲量刪文道歉 陳紫渝團隊稱沒空關切也不回應

代表民進黨參選新北市第9選區立委的莊銘淵疑發文蹭陳紫渝戀愛新聞博取聲量，在黨中央要求下鞠躬道歉，對此，陳紫渝服務團隊表示...

綠委參選人蹭陳紫渝被罵翻 苗博雅批莊銘淵犯了2錯誤

新北市永和區永福里里長陳紫渝近日傳出戀情，引發熱議，民進黨永和區立委參選人莊銘淵今早在臉書貼文表示，里長應保持良好形象，...

綠立委參選人亂蹭陳紫渝 王婉諭開嗆「厭女文化應到此為止」

新北市永和區永福里里長陳紫渝近日傳出戀情，民進黨立委參選人莊銘淵今天暗批陳紫渝與男友「共度激情夜」，時代力量立委王婉諭表...

綠屏南立委參選人20萬交保 民進黨：尊重司法勿枉勿縱

民進黨屏南立委參選人許展維涉違採購法20萬元交保。民進黨發言人卓冠廷表示，尊重司法調查，如有不法之情事，會用最高道德標準...

宜蘭這區陳俊宇議員最高票 藍營立委參選人黃琤婷直搗票倉

宜蘭員山鄉農會今舉辦二湖鳳梨上市發表，會場坐滿群眾，民進黨立委參選人陳俊宇是當地人又是農會常務監事，這場鳳梨行銷活動原本...

屏南區域立委選情震撼彈 民進黨參選人許展維20萬交保

民進黨提名屏東縣第2選區（屏東南區）立委的縣議員許展維，傳出被檢舉違反政府採購法，檢調昨天搜索相關處所後帶回資料，檢方訊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦