綠委參選人蹭陳紫渝被罵翻 苗博雅批莊銘淵犯了2錯誤

新北市永和區永福里里長陳紫渝近日傳出戀情，引發熱議，民進黨永和區立委參選人莊銘淵今早在臉書貼文表示，里長應保持良好形象，盡量避免華而不實的花邊新聞被罵翻，社民黨議員苗博雅也批評，競選國會議員的人，就算不能解決問題，也不該加深問題、製造問題，甚至一錯再錯，要莊「誠心道歉，嚴正改過」。

陳紫渝昨天遭周刊爆料與男警員熱戀中，在網路引起熱議，莊銘淵卻發文表示，感觸很深認為要做好里長並不容易，「保持良好形象也很重要，盡量避免華而不實的花邊新聞，共勉之」，貼文一出在網路被罵爆，連民進黨中央都要求他道歉，莊下午也發表道歉聲明。

苗博雅表示，每個人都需要在工作外有合理的私人空間，公眾人物也不例外，合法的個人生活，被媒體跟拍鉅細靡遺曝光，被大眾當成茶餘飯後的談資，是不健康的文化，也會對公眾人物的心理造成不適當的壓力。

苗博雅說，特別是是女性從事政治為民服務，經常受到與工作無關的質疑，「過了中年後沒有結婚，會被對手攻擊心理不正常，在工作之餘戀愛、結婚、生子，會被對手攻擊不務正業，長得漂亮被酸去坐櫃檯，自然素顏被酸出來嚇人。」

苗博雅提到，這些都是合法、合理、正常個人選擇，卻怎麼做都會被抨擊。這就是社會文化造成的困境，任何一個要競選國會議員的人，就算不能解決問題，至少不該加深問題、製造問題。

苗博雅批評，中年男性候選人一面消費、消遣年輕女性公眾人物的私生活，拿來無意義的對比，意圖墊高自己，這是一錯。事後再擺出「我只是想分享經驗」的說教態度，為自己開脫，還無端要求跟受害人當面溝通，這是再錯，她強調，從事政治，正直是必要條件，選舉再難，都不該走旁門左道譁眾取寵「誠心道歉，嚴正改過，這是最基本的責任。」

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