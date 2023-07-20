瀕危百合細葉捲丹 人工培育開花首例在新北

台灣原生種百合之一的「細葉卷丹」，好不容易2011年由研究人員在苗栗通霄鎮濱海山坡地發現5株原生種，為了要復育細葉卷丹，新北市農業局向農委會種苗場訂購100株細葉卷丹組織培養苗，委託專業的苗圃業者培育，近來傳出開花的好消息，而農業局與農改場博士也到淡水與三芝、金山區苗圃業者勘查，紀錄環境、日曬等因素，希望將複製成功因子，讓其他細葉卷丹組織培養苗順利復育。

新北市農業局簡任技正洪勝雄指出，在台灣細葉卷丹與艷紅鹿子百合都是極度瀕危物種，為了復育細葉卷丹，新北市府2021年向種苗場訂購細葉捲丹，分送到三芝、金山、淡水苗圃培育，但也因為細葉卷丹有休眠期，環境馴化時間又長、容易受到病蟲害與日照影響，存活率不高，增添復育難度，如今傳出開花的振奮消息，農業局也期待將成功因子複製，讓台灣原生種細葉卷丹的美被世界看見。

不僅僅是細葉卷丹，市府農業局也積極復育艷紅鹿子百合，與農改場博士及專家一同勘查同在苗圃業者園區裡的艷紅鹿子百合苗，觀察記錄下所有的養分、日照時間等環境因素，農業局也將套用開花苗種環境培養，並傳授栽種技術給農民，讓細葉卷丹與艷紅鹿子百合共同復育，期待能克服逆境、重獲新生，再度迎來開花的好消息。