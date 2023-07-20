快訊

高雄光華夜市周遭3千多戶晚上突停電 台電急查原因

傳前審判長對年輕女法官性騷成立 最重恐免除法官職務

AMD蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士 背後推手是他

瀕危百合細葉捲丹 人工培育開花首例在新北

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
台灣原生種百合「細葉卷丹」培育，傳出開花的振奮消息，農業局也期待將成功因子複製，讓台灣原生種細葉卷丹的美被世界看見。 圖／紅樹林有線電視提供
台灣原生種百合「細葉卷丹」培育，傳出開花的振奮消息，農業局也期待將成功因子複製，讓台灣原生種細葉卷丹的美被世界看見。 圖／紅樹林有線電視提供

台灣原生種百合之一的「細葉卷丹」，好不容易2011年由研究人員在苗栗通霄鎮濱海山坡地發現5株原生種，為了要復育細葉卷丹，新北市農業局向農委會種苗場訂購100株細葉卷丹組織培養苗，委託專業的苗圃業者培育，近來傳出開花的好消息，而農業局與農改場博士也到淡水與三芝、金山區苗圃業者勘查，紀錄環境、日曬等因素，希望將複製成功因子，讓其他細葉卷丹組織培養苗順利復育。

新北市農業局簡任技正洪勝雄指出，在台灣細葉卷丹與艷紅鹿子百合都是極度瀕危物種，為了復育細葉卷丹，新北市府2021年向種苗場訂購細葉捲丹，分送到三芝、金山、淡水苗圃培育，但也因為細葉卷丹有休眠期，環境馴化時間又長、容易受到病蟲害與日照影響，存活率不高，增添復育難度，如今傳出開花的振奮消息，農業局也期待將成功因子複製，讓台灣原生種細葉卷丹的美被世界看見。

不僅僅是細葉卷丹，市府農業局也積極復育艷紅鹿子百合，與農改場博士及專家一同勘查同在苗圃業者園區裡的艷紅鹿子百合苗，觀察記錄下所有的養分、日照時間等環境因素，農業局也將套用開花苗種環境培養，並傳授栽種技術給農民，讓細葉卷丹與艷紅鹿子百合共同復育，期待能克服逆境、重獲新生，再度迎來開花的好消息。

金山 淡水

延伸閱讀

培育永續青年大使 新北永續未來學院與大學生共築淨零城市

21歲女等公車遭冷氣機砸死 新北急赴現場勒令停工

新北桃園銷售中新成屋逾3千戶 囤房稅新制衝擊重劃區

新北人口回升 估7月底逾403萬再創歷史新高

相關新聞

蔣萬安確定出席雙城論壇？ 市議會將抽3隨行議員名單

今年台北上海雙城論壇預定8月下旬舉辦，行程規畫3天2夜。北市議會將抽出3位公費隨團議員，台北市長蔣萬安幾乎確定將親自出席...

柯文哲要北市府付北流1.9億 藍議員：若在柯任內吞得下這口氣？

台北流行音樂中心爆出尚有1.9億元工程款未結，每日利息達80萬元，不過前市長柯文哲今天受訪呼籲台北市長蔣萬安，中央不願意...

北市萬安演習24日登場 公車停駛、捷運只進不出

台北市24日舉行萬安46號演習，台北市交通局指出，屆時行駛中的市區公車將停在路邊或站台，請乘客下車疏散，捷運列車則會正常...

侯友宜出席市府家庭日 帶來女兒玩偶背後有洋蔥

新北市新聞局今舉辦Family同樂日，鼓勵公務同仁帶眷屬來職場環境，凝聚彼此情感，市長侯友宜驚喜現身，帶來家中珍藏多年的...

斥資2.7億蓋綠建築 新北環狀線幸福站停車場拚年底完工

新北市環狀線幸福站立體停車場總工程經費2億7693萬，新北市交通局拚今年底完工，目前進度超過80%。該停車場以「省能源、...

北流月增80萬利息 蔣萬安：絕對以市民權益最優先考量

台北流行音樂中心於時任台北市長柯文哲任內完工啟用3年，爆出尚有1.9億元工程款未結，光利息就累計上千萬元，月增80萬元利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦