北市萬安演習24日登場 公車停駛、捷運只進不出

台北市24日舉行萬安46號演習，台北市交通局指出，屆時行駛中的市區公車將停在路邊或站台，請乘客下車疏散，捷運列車則會正常運行，但車站管制只進不出。

台北市112年度軍民聯合防空（萬安46號）演習訂於24日下午1時30分至2時舉行，台北市交通局已向公車、計程車、轉運站及捷運公司等業者宣導演習管制及配合事項，並請民眾在演習當天聽到警報聲響後，配合警察及民防人員指揮，進行防空疏散避難演練。

交通局透過新聞稿表示，市區公車演練期間暫停發車，行駛在道路上的公車則會停在路邊或站台，請乘客下車疏散；行經高速公路的國道客運則正常行駛，待下交流道後比照公車實施人車管制。

轉運站部分，交通局表示，演練期間將不發車並配合燈火管制關閉大燈，旅客及車輛皆只進不出；騎乘YouBike的民眾應配合將車輛停靠於路邊，進行疏散。

交通局指出，計程車駕駛應於安全處靠邊停車並暫時停表計費，可與乘客協議採先行結算車資或演習完成後繼續乘車計費；藍色水路船舶則照常行駛，但碼頭會配合管制人員進出。

交通局說明，復康巴士將在演習當天中午12時30分至下午2時45分暫停接受預約，如果乘客在警報聲響後還沒結束旅程，請配合警察及民防人員指揮避難，或在車內等待至演習結束。

台北捷運公司指出，列車在演練期間維持正常運行，但車站管制只進不出，到站旅客應依照車站人員引導至站內規劃的待避區等候，而捷運販賣店、地下街及台北小巨蛋也會關閉門窗及燈光。

北捷提醒，依民防法第25條，民眾如違反演習規定，可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰，屆時各車站將加強廣播宣導，請旅客勿在出入口逗留或張望。