北宜公路50K大落石及怪手翻覆 公路總局：操作不慎傾倒

台九線北宜公路50公里處附近今下午傳出有大型落石及怪手翻覆擋住道路，導致民眾無法通行，有網友上傳社群提醒民眾，引發討論。公路總局回應，是例行性邊坡巡檢，當時有怪手操作不慎而傾倒，不過已經吊離，並繼續清理巨石，有單線供民眾通行，但在巨石清理期間則短暫封閉。

交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段說明，台9線49.6K處經巡查發現邊坡上方有3顆危石且有滾落之虞，一工處景美工務段緊急於昨日下午4時辦理台9線49.6K邊坡浮石清理，在邊坡上下便道整理後清理浮石過程，因怪手操作臂伸展過長致重心不穩，不慎傾倒。

景美工務段強調，現場施工及怪手操作人員皆無受傷，並由其他怪手機具完成當日清理作業；因該時天色逐漸昏暗，吊運扶正作業評估太過危險，因此在今日一早辦理傾倒吊車吊離，同時持續辦理邊坡巨石清理。

景美工務段指出，怪手傾倒原因檢討除重心不穩外，現有道路縱坡加上便道坡面傾角較大為次因，後續已再要求廠商延長便道長度及再整平，並安排專人監看，以減少重複案件再發生。

景美工務段表示，因邊坡浮石清理作業時程冗長且危險，採取靠山側車道（往台北方向）道路封閉，往宜蘭方向單線雙向調撥通行，前後並有義交指揮引導，但在巨石清理滑落過程將短暫全線封閉以維用路人行車安全，造成用路人不便請見諒。