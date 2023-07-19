蔣萬安都更政策第4箭簡化流程 議員酸誠意不足像雞肋

台北市長蔣萬安喊出「都更五箭」，市府為加速推動老舊房屋重建，第四箭「排障礙」修訂台北市危險及老舊建築物加速重建辦法，鬆綁耐震評估免複審，簡化流程且節省花費，盼提高民眾申請意願，預計8月1日上路。議員認為，加速流程是必要，擔心不用複審會有把關疑慮，也酸市府誠意不足像雞肋。

國民黨北市議員李明賢表示，修訂不用複審「好像雞肋」，直呼市府誠意不足。北市一個都更案平均要8.8年才能完成，尤其危老涉及容積獎勵，市府審查標準從嚴認定，也常被民眾詬病行程流程要2年太久。他認為，加快行政流程是有必要，標準應該從寬認定，否則難以達到加速危老重建。

民進黨北市議員陳怡君指出，把關民眾住屋安全非常重要，市府想要節省流程時間，她擔心審查是否會變得隨性，應該增派人力審查，也是縮短流程的方式，而非簡化到不用複審，這似乎有點本末倒置，如果哪個環節因此造成公共安全疑慮，誰要負責？

大同區余姓住戶說，他家房子屋齡已經47年，經歷多次地震也有，附近住戶早就想要改建，已經討論6、7年，但問題在於很多人改建期間無處可住，原物料又一直上漲，評估支出費用和未來分回太低，始終無法解決，希望政府在貸款利率上可提供優惠，並協助安置事宜，對推動類似的都更才有誘因。