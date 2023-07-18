三峽納涼季 產學合推茶料理

新北三峽區納涼三寶－碧螺春、梨仔筍、蜂蜜是炎夏消暑聖品，三峽區農會昨預告三峽納涼季即將開跑，邀大家到三峽郊遊避暑，區農會與景文科技大學昨簽定產學合作計畫，攜手開發茶創意料理，要為地方觀光再加值。

景文科大校長于第、新北農業局長李玟、三峽區農會理事長蘇俊龍、三峽區農會總幹事張永巨、三峽區長施玉祥一同調製「青心柑仔奶綠」創意飲品，為三峽納涼季活動暖場，有趣的是，蘇俊龍手一滑打翻雪克杯，綠茶倒在李玟腳上，小白鞋瞬間染綠，成為活動花絮。

今年納涼季「chill三峽·打納涼！」7月22、23日在三峽台北大學登場，農夫市集規畫約50攤，還有納涼餐車、微風音樂季，串連三峽在地金海王婚宴會館、鼎上食府及東村餐飲店3家餐廳，打出最低8折優惠，饕客可品嘗以三峽納涼三寶製作的創意料理。