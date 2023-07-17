汐止中興里好缺機車格 同興路人行道要增設機車彎
汐止中興里內居住人口好幾千人，人多車子也多，一直以來，車位嚴重不足，引起不少民怨，所以，針對同興路是不是可以增加機車停車格，今(17)日新北市議員張錦豪服務處就召集相關單位人員現場會勘，因為現行的人行道夠寬，討論後也決定設置機車彎，紓解停車需求。
中興里長蔡振國說，中興里住的人很多，人多車子也多，而里內最缺的就是停車位，因為，找不到地方停車，不少民眾反應違停開單，經常接到抱怨電話，所以，一直希望在里內找適合地點多增加車格，而在同興路人行道夠寬的情況，只是目前只有在靠近福德一路有畫機車格，數量太少根本不夠，所以，希望能夠沿著福德一路到二段這一段的同興路，都能夠設置機車彎，讓民眾可以停放機車。
新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，接到里長跟不少里民反應機車位嚴重不足的問題，所以，今天找了相關單位現場會勘討論，因為目前人行道寬大約4米8，機車彎大約需要1.8米，也就是規劃後還有3米的人行道，也可以避免機車再騎上人行道上，人車爭道，會勘後，請市府養工處將同興路，福德一路到二路單號側，大約200公尺範圍，設計規畫斜格式機車彎，紓解當地長期以來的停車需求。
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