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蕭勝煌接聯醫總院長 將建立人才制度、推各區癌症醫療

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市聯合醫院前總院長璩大成（右）屆齡退休，新任院長將由原仁愛院區院長蕭勝煌（左）接任，今天在北市衛生局長陳彥元（中）的見證下交接印信，蕭強調，上任後將著手建立人才制度、加強各院區癌症醫療。記者洪子凱／攝影
台北市聯合醫院前總院長璩大成（右）屆齡退休，新任院長將由原仁愛院區院長蕭勝煌（左）接任，今天在北市衛生局長陳彥元（中）的見證下交接印信，蕭強調，上任後將著手建立人才制度、加強各院區癌症醫療。記者洪子凱／攝影

北市聯合醫院前總院長璩大成屆齡退休，新任院長將由原仁愛院區院長蕭勝煌接任，今天在北市衛生局長陳彥元的見證下交接印信。蕭勝煌表示，未來將建立明確人才招募和升遷制度，目前聯醫僅仁愛院區取得癌症醫療品質認證，他將推動各院區加強癌症醫療品質，不要再跟癌症醫療當絕緣體。

璩大成一上台就分享退休生活，他表示昨天早上起床吃完飯後去游泳，游了1500公尺，不過開車時發現車太久沒開竟然發不動，他提到醫院要面對就是「急、重、難、罕、掛」，聯醫急診、重症表現「不算太差」，但是難的、罕見的還要再加油，他也相信蕭勝煌能夠維持聯醫優良傳統，帶領團隊更上一層樓。

蕭勝煌表示，接下這個職務，只有承擔的動力及熱忱。明年也將屆齡退休的他說，「套一句蔣萬安的話，一年可以成就很多事。」他認為，現在聯醫不只缺醫護人員，包含社工、藥劑師也缺，必須擴大人才招募，此外，他將規畫明確且完整的升遷制度，讓員工可以清楚瞭解，將人才留在聯醫，避免未來出現斷層。

蕭勝煌提到，仁愛醫院在他擔任院長任內取得癌症醫療品質認證，未來也希望各院區都能取得，而不是將癌症病例全部都轉介到仁愛院區，聯合醫院是社區型醫院，不能與癌症絕緣甚至連癌篩都不做。

癌症 璩大成 北市

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