老舊板殯不夠用 搬遷、重建遇阻

新北市立殯儀館啟用42年，館內10個禮廳不敷使用，今年初遺體冷藏室一度剩39個櫃位，板殯急備40呎冷凍櫃備用。多年來要搬遷或重建均遇阻力，市府曾規畫將板橋殯儀館移至三峽、五股遭反彈，連要把新莊變更成生命紀念館，也被民進黨立委從中央擋下，進度遙遙無期。

板殯量能存有隱憂，新北殯葬公會理事長吳宗孟坦言，板殯禮廳、冷藏櫃都不夠用，設備也日漸老舊，停車場空地大，應該思考空間配置。

「殯儀館在市區有何不好？」吳宗孟說，現在人對生死議題持開放心態，北市一殯、二殯也在市區，板殯坐落市中心多年，若能去除陣頭等易引發噪音及擾民習俗，讓殯葬「淨化」，接受度自然能提高。

新北市殯葬處說明，板橋殯儀館冰櫃可冰存824名亡者、三峽火化場冰櫃可冰存78名亡者，殯儀館及火化場近幾月可用空櫃數量約200櫃，若冰櫃不敷使用，殯葬處可啟動臨時冰櫃或租用冷凍貨櫃，確保運作無虞；禮廳有淡旺日差別，目前足供民眾使用。

殯葬處表示，為改善殯儀館環境，市府每年編列上百萬預算，維護殯儀館廳舍及環境，近年也重新規畫停車場動線，降低殯儀館對周邊環境衝擊。

其實市府曾規畫將板橋殯儀館移至三峽、五股，卻遭地方反彈，想把新莊變更成殯葬園區也面臨阻力。

三峽區溪北里長林清明指出，市府曾提出要將板殯遷移到三峽，引發反彈，一度說要設置在鄰近台灣水泥廠的高速公路下方，鄰近河濱公園、步道，是三峽區門面，「不但難看，遊客一看會作何感想？」

五股集福里長葉玉芳則說，比起設置火葬場，地方對納骨塔接受度相對高，若市府若有設置規畫，可透過說明會溝通，以不影響居民生活為前提，「別突然宣布就要做，更別小看民意反彈力道」。