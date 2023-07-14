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捷運南環段二次流標 北市捷運局：針對工程特殊性檢討

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
捷運環狀線南環段示意圖。圖/捷運局提供
捷運環狀線南環段示意圖。圖/捷運局提供

捷運環狀線南環段CF670標，第二次公告流標，北市捷運局指出，因施工環境及條件特殊，導致第二次公告流標，將針對工程工程特殊性檢討。

北市捷運局二工處說明，捷運環狀線南環段分為兩個區段標，CF670A區段標工程(包括Y01站~Y1A站等二座地下車站與各站之水電、環控，以及二段潛盾隧道)及CF670區段標工程(包括Y2A、Y03、Y04及Y05站等四座地下車站與各站之水電、環控，以及四段潛盾隧道)。

CF670A區段標工程由大陸工程股份有限公司得標，已於112年6月13日開工。CF670區段標工程案於112年7月12日開標，並無廠商投標。

二工處說，北市捷運環狀線南環段除了潛盾隧道穿越景美溪兩次的施工困難外，主要尚有CF670標之Y04站鄰近考試院區，一年就有上百天考試時間，容易影響施工進度與工人出工意願。

Y03站站區下方有雙孔排水箱涵佔據了道路大部分空間，除了影響捷運站體擋土壁施作外，施工時還得考慮吊掛遷移作業，更需考慮彼此影響的其他台電、電信、自來水、瓦斯、汙水等民生用管。

另外，木柵路原道路只有22公尺多寬，還得維持原有的交通流暢，交維不易，地面上真正潛盾施工時環片儲放工作區僅餘9公尺，更增施工難度。

南環段因沿山區地質，隧道與車站開挖施工都在岩盤內，進度掌控相當不易，廠商多以信義線東延段施工困難度為鑑，評估更加保守。

此外，木柵路沿線民房多無騎樓，站體施工時靠近民房門口，需考量噪音、民眾進出動線外，還要顧慮民眾反彈，諸多的施工不利因素，增加廠商投標顧慮。

捷運局表示，國際間戰爭引致物價、鋼料、銅價、水泥等大宗材料飛漲，通膨因而加劇，加上國內科技業大量擴廠缺乏工人，公共工程也推出量大，都影響廠商投標意願。

捷運環狀線 北市

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