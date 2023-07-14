玩水要注意！6歲童新北運動中心溺水 體育處：持續關懷

上周7日一名六歲童與家人一起到蘆洲運動中心游泳，之後六歲童一人在泳池內但不幸溺水，雖救生員就站在一旁仍未察覺，直到池內民眾反映救生員才趕緊將六歲童抱至岸邊，雖住院六天所幸生命安全無恙。體育處則表示已要求運動中心持續慰問關懷，讓家屬感受誠意。

新北市蘆洲運動中心長25米設置六水道，深度1.1公尺。上周7日一名六歲男童與家人一同前往游泳，後六歲童獨自在泳池內卻不慎溺水，直到池內其他民眾發現異狀向救生員求助，救生員才將男童救上岸。男童因肺積水反覆發燒住院六天。家屬質疑救生員未發現男童溺水有疏失。

新北市體育處對此表示，運動中心游泳池現場均依法配置足額救生員，救生員現場救援後協助送醫，並持續關心慰問家屬及孩童。體育處已嚴格要求各中心於暑假期間加強泳池安全，並要求中心依救生員勤務工作落實執行。