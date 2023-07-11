機車族酷暑等紅燈 淡水5路口270秒

新北市有220萬輛機車，數量是六都之最，炎夏酷暑停等紅燈，對騎士是漫長「烤」驗。新北市有5處路口尖峰時段等待周期長達270秒，集中在淡水區。夏季是否擬調整秒數，降低騎士等待痛苦指數？市府交通局表示，紅燈秒數調控是依車流等條件滾動檢討，2018年6月曾大規模調過一次，今年暫無大調整計畫。

天氣屢飆高溫，機車族、行人最怕在路口停等紅燈太久，熱到頭昏眼花。新北交通局2018年曾大規模檢討號誌周期，一口氣縮短20條路段、187處號誌路口離峰時段秒數，兼顧車流順暢也縮短騎士曝曬在豔陽下時間。

高雄等城市近期紛紛祭出夏季調整號誌周期措施，體恤廣大機車族。新北市交通局交通管制工程科長林昭賢說，新北市2018年夏季曾檢討號誌周期超過210秒路口，當時調整20條道路、187處路口。

中央氣象局近來頻發布高溫警報，熱浪來襲，機車族停等紅燈簡直度秒如年，不少騎士改搭捷運、公車或區間車通勤，搭大眾運輸還有冷氣可吹。

新北市交通局指出，尖峰時段等待周期長達270秒的5處路口都在淡水區，分別是中正東路2段與八勢路口、中正東路2段與中正東路2段143巷等。

陳姓機車族說，從淡水馬偕醫院旁民生路騎到民權路，感覺紅燈秒數偏長，等好一會兒紅燈，秒數才從90秒倒數，加上引擎也有熱度，「上面烤、下面也烤」。

騎士宋姓女子說，酷熱高溫下等紅燈是「酷刑」，會找上方有大樹可遮蔭處，避免曬昏頭。陳姓騎士說，要在豔陽下停等2、3分鐘非常煎熬，希望夏天能有調整號誌周期空間，算是對機車族小確幸。

淡水區八勢里長沈欽裕說，台2線尖峰時刻車流大，路口紅燈秒數長是合理的，交通局做過整體考量，有長輩反映行人橫跨台2線秒數太短，交通局會勘後將行人綠燈從26秒延長為38秒。

淡江大學運管系教授羅孝賢指出，機車族希望停等紅燈愈短愈好，但對交通運輸來說，每一次紅綠燈號轉換，汽車需停止、再行走會耗掉一些時間，周期拉長反而能加速紓解車流量，改善塞車。羅也說，市府應檢驗離峰期號誌周期，可使用短周期讓機車族不用等這麼久。