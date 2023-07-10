北市南京西路天坑估先灌漿及鋪管線 通車暫未知

北市工務局新建工程處今天表示，南京西路因污水管破損導致的天坑，新管線衛工處已換得差不多，坑洞部分正在灌漿，估下午4、5時完成；明天鋪管線，何時通車則暫無時間點。

台北市政府8日晚間11時49分獲報，指大同區南京西路315號前道路出現長約1.5公尺、寬約1公尺、深度約1公尺的坑洞，隨即派員開挖，初步檢視無管線破裂狀況，便先行回填，不料工務局今天凌晨緊急通知，西寧北路至環河北路再發現新漏水點，搶修封閉中。

新工處副總工程司陳炳麟告訴中央社記者，衛生下水道工程處已把新的污水管接得差不多，坑洞部分新工處正在灌注混凝土，預計今天下午4、5時可以告一段落，之後靜置24小時；預計明天鋪設瓦斯、電信等民生管線。

至於何時通車，陳炳麟說，現場都是以安全第一，等混凝土硬度強度都夠了、管線也都完成了才會做道路復舊，要看現場實際狀況，還沒有時間點。

陳炳麟表示，周邊建物部分，新工處每天會監測2次地盤下陷儀，土木技師公會也有到現場勘查，皆安全無虞。

新工處稍早也以新聞稿表示，台電、瓦斯、自來水等單位都在現場，若有需要都可立即處理；而將坍陷範圍挖開後，辦理回填混凝土及養護作業，後續再進行透地雷達檢測、低壓灌漿及地下管線改管等工程，同時持續進行坍陷範圍及周邊路面的觀測作業，待整體沉陷情況趨於穩定後，再進行最後的路面鋪設復舊工作。