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街友窩車站避暑…新北市府籲發揮同理心 場館在熱浪期勿驅趕
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友，新北市社會局表示，提醒場館在熱浪期間發揮同理心暫勿驅趕街友，街友也要自律，必須維持周遭環境整潔。
中午時刻，有街友在板橋車站地下通道嗑便當，一名年約70歲街友說，車站有空調至少不會太悶熱，否則在戶外太難熬，「希望給我們一點點空間，不要趕我們」。晚間10點左右，車站樓梯街、角落等處，街友愈聚愈多，甚至有坐輪椅代步的街友，就躺在輪椅旁呼呼大睡，讓人看了不忍。
新北市目前安置到機構的街友有400餘人，以街頭為家的街友約百餘人，街友棲身熱區包含公園、車站、廟口、圖書館等，冬天要避寒，體育場停車區也是街友能挨過寒冬的一處小天地。
新北市社會局副局長許秀能表示，衛福部7月5日有來函，通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友及獨居長輩等弱勢族群。許秀能提到，6月底就出現飆高溫，即透過街友外展中心及各區公所，會同平時就在關心街友的志願服務協會和紳士協會志工隊，積極訪視各區街友較常出現的地方，力勸街友入住中途之家，或市府合約旅館。
社會救助科股長郭宏昇指出，7月3日外展中心曾接獲一名窩在樹林區鎮前街住家前的街友通報，該名街友在酷暑下身著棉襖，身上插著幾支長香，香灰餘燼掉落身上衣服，以致衣服上出現幾處破洞，社工會同消防人員將她送到亞東醫院治療。
郭宏昇說，這名老婦人當天趁醫護人員沒有注意，又逃離醫院跑回樹林區，外展中心在接獲通報後，會同衛生局公衛護士、區公所、警察、消防人員等，將她送往八里療養院安置，並連絡老婦人的女兒出面處理。
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