快訊

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

街友窩車站避暑…新北市府籲發揮同理心 場館在熱浪期勿驅趕

聯合報／ 記者王慧瑛李成蔭／新北即時報導
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影

熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友，新北市社會局表示，提醒場館在熱浪期間發揮同理心暫勿驅趕街友，街友也要自律，必須維持周遭環境整潔。

中午時刻，有街友在板橋車站地下通道嗑便當，一名年約70歲街友說，車站有空調至少不會太悶熱，否則在戶外太難熬，「希望給我們一點點空間，不要趕我們」。晚間10點左右，車站樓梯街、角落等處，街友愈聚愈多，甚至有坐輪椅代步的街友，就躺在輪椅旁呼呼大睡，讓人看了不忍。

新北市目前安置到機構的街友有400餘人，以街頭為家的街友約百餘人，街友棲身熱區包含公園、車站、廟口、圖書館等，冬天要避寒，體育場停車區也是街友能挨過寒冬的一處小天地。

新北市社會局副局長許秀能表示，衛福部7月5日有來函，通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友及獨居長輩等弱勢族群。許秀能提到，6月底就出現飆高溫，即透過街友外展中心及各區公所，會同平時就在關心街友的志願服務協會和紳士協會志工隊，積極訪視各區街友較常出現的地方，力勸街友入住中途之家，或市府合約旅館。

社會救助科股長郭宏昇指出，7月3日外展中心曾接獲一名窩在樹林區鎮前街住家前的街友通報，該名街友在酷暑下身著棉襖，身上插著幾支長香，香灰餘燼掉落身上衣服，以致衣服上出現幾處破洞，社工會同消防人員將她送到亞東醫院治療。

郭宏昇說，這名老婦人當天趁醫護人員沒有注意，又逃離醫院跑回樹林區，外展中心在接獲通報後，會同衛生局公衛護士、區公所、警察、消防人員等，將她送往八里療養院安置，並連絡老婦人的女兒出面處理。

熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影
熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以上，要立即啟動訪視關懷街友。記者王慧瑛／攝影

街友 高溫

延伸閱讀

嘉義火車站前街友涉打死人 檢方依傷害致死聲押獲准

橋墩街友汛期及高溫仍「穴居」 新北全面大巡視做關懷

北市連三天發布熱浪預警 市府沿馬路灑水降溫

台中火車站街友多 中市府今起派駐保全勸離

相關新聞

北市南京西天坑元凶出爐 李四川：今進行地基改良 估3至4天

台北市南京西路近貴德街路面前天出現天坑塌陷，今天塌陷的狀況擴大，塌陷面積已經達長20米、寬15米、深1.5米，北市府目前...

街友窩車站避暑…新北市府籲發揮同理心 場館在熱浪期勿驅趕

熱浪來襲，許多街友到車站等空間棲身，衛福部7月5日通令全國各縣市政府啟動避暑，凡當日高溫38度以上，或連續3天達36度以...

天坑事件頻傳 專家：深開挖要配合地質鑽探報告

台灣都會區近期發生多起天坑事件，雖然各地成因不一，但不外乎是道路施工不良、建物施工不佳或老舊水管破裂等；對此，中華大學土...

暑期青年打工 北市勞動局「青春專案」加強職場稽查

暑假期間，青年打工需求提升，為保障勞工權益，北市勞動局今舉辦「維護青年打工權益宣誓記者會」，提醒求職人防騙的「7不3要守...

帶6個以上直接換好禮 新北已累計回收1.5萬資收物

為加強正確回收觀念，新北市環保局今年已辦4場「回收有禮 循環有你」活動，已累計回收逾1萬5千個資收物，明日上午10點至下...

保障納稅權益 新北稅捐處納保官巡迴宣導開跑

為保障民眾納稅權益，促進納保官服務的可近性，新北稅捐稽徵處辦理年度納保官巡迴宣導，納保官將從7月14日至9月1日前往所轄...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦