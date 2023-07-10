北市南京西路天坑持續擴大..離3米處再現沉陷點 道路封閉搶修

台北市大同區南京西路315號前、近貴德街，前天深夜11點多無預警發生塌陷意外，馬路中央出現一個寬1.5米、深1米天坑，儘管昨一整天灌漿搶修，但南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點，由於距離民宅僅2至3公尺處，今一早也將進行鄰房建固監測，結構技師目前看，沒有影響建物安全。

另外，北市府提醒，為維護安全，今天周一上班日，也將封閉西寧北路至環河北路的南京西路雙向車道，請市民及用路人繞道，造成交通不便，請大家諒解。

北市府表示，南京西路311號前路面經過搶修因仍有坍陷情形，研判是損壞的汙水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，汙水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修。

今天凌晨再度發現新的沉陷點，這次發現的沉陷點是在雙號側，研判應該是汙水管內有破損，地下水往汙水管帶的泥沙造成地盤下線。

衛工處表示，目前相關管線單位再次於現場待命並已確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響，並努力儘速恢復路面。