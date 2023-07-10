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北市南京西路天坑持續擴大..離3米處再現沉陷點 道路封閉搶修

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北市南京西路天坑持續擴大…離3米處再現沉陷點 道路封閉搶修

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點。圖／北市府提供
南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點。圖／北市府提供

北市大同區南京西路315號前、近貴德街，前天深夜11點多無預警發生塌陷意外，馬路中央出現一個寬1.5米、深1米天坑，儘管昨一整天灌漿搶修，但南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點，由於距離民宅僅2至3公尺處，今一早也將進行鄰房建固監測，結構技師目前看，沒有影響建物安全。

另外，北市府提醒，為維護安全，今天周一上班日，也將封閉西寧北路至環河北路的南京西路雙向車道，請市民及用路人繞道，造成交通不便，請大家諒解。

北市府表示，南京西路311號前路面經過搶修因仍有坍陷情形，研判是損壞的汙水管線因臨近淡水河畔，受潮汐變化影響，汙水管止水困難，市府已於現場成立前進指揮所，持續搶修。

今天凌晨再度發現新的沉陷點，這次發現的沉陷點是在雙號側，研判應該是汙水管內有破損，地下水往汙水管帶的泥沙造成地盤下線。

衛工處表示，目前相關管線單位再次於現場待命並已確認管線狀況，新工處進行灌漿改良地質，穩定地層，確保周遭建築物不受影響，並努力儘速恢復路面。

衛工處表示，因汙水管線破損，以致地下水持續將砂土沖刷流失，衛工處首要需將人孔止水，避免砂土隨水繼續流失，目前計畫將位於南京西路458號前污水人孔以混凝土填封止水，因此，道路暫時不開放交通。

南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點。影/議員陳怡君提供
南京西路因潮汐地下水漲高攜帶大量泥沙，致土壤掏空範圍增大，今天凌晨在距離原天坑3公尺附近路面，再度出現沉陷點。影/議員陳怡君提供

地下水 北市 天坑

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