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新北環保局徵駕駛 年收入估約60萬
新北市環保局昨公布徵儲備環保車輛駕駛62名，月薪33K加清潔獎金8千、駕安獎金600元、年終1.5個月、考績甲再1個月。廣義公務員身分工作比照勞基法，還能領國旅卡16K額度，另外加上夜點費、三節獎金等，初估年收入近60萬元。
甄試預計錄取62名候用人員，包括一般類組43名、原住民族組7名及保障類組（失業勞工）12名。錄取的候用人員，經進用且通過試用期者，每月收入將超過4萬元。
環保局說，7月21日至22日採網路報名，凡設籍新北市滿4個月以上，同時具國小以上學歷，並領有職業大貨車、職業大客車或職業聯結車駕駛執照2年以上，且實際擔任上述駕駛職務1年以上者，均可報考。
甄試包含筆試測驗及路考測驗，分別占總成績的30%及70%採二階段淘汰制，甄試候用期間為自榜示之日起至明年底，進用後派任各種環保車輛駕駛工作，例如駕駛垃圾密封壓縮車及轉運車、資源回收車、溝泥車、掃街車、灑水洗街車或其他環保車輛機具，並協助車輛載運物品上下貨。
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