大巨蛋工安不影響使照進度 李四川曝大聯盟專家本月來

台北市大巨蛋昨天下午發生工安意外，一名45歲施作電信工程的工人疑似觸電昏迷後送醫不治，遭北市勞檢處開罰30萬元，並勒令局部停工。外界關注，昨天這場工安意外，會不會延遲大巨蛋進度、取得使照時間？北市副市長李四川今天表示，昨天工人觸電的工程與主體工程無關，不會影響大巨蛋取得使照的進度。

李四川今天也透露，北市府已經與大聯盟聯繫上，預計7月底之前，北市府就會請大聯盟專家到大巨蛋做一次場地檢查，看看還有沒有哪些缺點，必須在比賽前改進的部分，現在正在聯繫。據了解，大聯盟專家預計7月中下旬來台，幫忙檢視大巨蛋場地。

對於大巨蛋昨天發生工安意外，李四川今天上午在市府十一樓受訪表示，很遺憾發生這樣的意外，至於昨天的工程是電信業者遠傳，因大巨蛋即將完成，業者在裡面設置基地台，作為未來轉播、提供民眾手機網路等工程架設，但昨天發生有工人施工時觸電，送醫已無生命跡象，這一部分北市勞檢處也第一時間到現場檢查，目前是就3至5樓遠傳施工部分，局部勒令停工。

李四川說，這處工程今天還要經過檢察官鑑定後，看看發生的問題在哪裡，勞檢處後續就會依法處罰。不過因為這處工程不是大巨蛋主體工程，目前大巨蛋主體已經在申請使用執照，昨天的工安意外不會影響使照申請。

李四川今天也透露，北市府最近已經跟大聯盟聯繫上，預計7月底之前就會請大聯盟專家到大巨蛋做一次的場地檢查，看看還有沒有哪些缺點必須在比賽前改進的部分，現在正在聯繫。

台北體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，這次邀請大聯盟專家，是協助北市府檢視大巨蛋的人工草皮鋪設均不均勻？還有比賽時的安全護網、牛棚、投手練習室等，是否還有不足部分，專家會給予建議，北市府會針對專家意見修正。