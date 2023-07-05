大稻埕夏日節首場煙火秀落幕 民怨塞車又塞人

台北大稻埕夏日節首場180秒的煙火秀今晚登場，儘管現場出動約500名工作人員，仍有動線不良、流動廁所不足、垃圾無處丟等狀況，有民眾反映「塞車又塞人」，還有人稱體驗不佳。

台北大稻埕情人節今年擴大為夏日節舉辦，依北市府觀光傳播局規劃，即日起至8月20日在大稻埕碼頭及延平河濱公園登場，期間長達51天，不只每週三及8月20日施放共8場煙火秀，還有主題燈飾布置、主題日優惠等活動。

夏日節首場煙火秀今天晚間8時30分施放，環河北路、鄭州路等周邊道路從晚間6時下班尖峰時段便開始堵塞，到了7時許連市民大道都水洩不通，仰賴警方在水門前不斷宣導路人加快腳步、儘速通過路口，並呼籲腳踏車騎士下車牽行。

由於距離煙火最近的大稻埕碼頭僅擺放3個流動廁所，從晚間7時到煙火施放完畢都有排隊人潮，有民眾不滿表示，排了20分鐘都等不到，乾脆不排了；也有民眾反映找不到地方丟垃圾，甚至出現亂丟垃圾情形。

煙火施放時，配樂延遲近30秒才出現，施放完畢前提早約5秒就結束。徐小姐表示，她與男朋友大約晚間7時30分騎機車抵達，路途明顯塞車，好不容易在附近巷子找到地方停車，煙火秀卻不如預期好看，而且現場太過擁擠、空氣不流通。

與男朋友一起來看煙火的王小姐則說，他們大約晚間6時許就到現場，當時車子已經停到延平國小，要步行20分鐘才能抵達貨櫃市集。

帶著女兒來看煙火的蔡小姐認為，她在晚間8時才到迪化街，那時已經沒有塞車了，而是「塞人」，因為這次沒有像往年封路，造成人與車爭道，有點危險。

觀傳局統計，此次現場湧入逾5萬人次同時觀賞，並出動逾300名警力、共約500名工作人員，不過煙火落幕後，連出席貴賓都大喊「現在要往哪裡出去啊」、「這裡出不去了」，最後在警察開道下才順利離場。

觀傳局長陳淑慧接受媒體聯訪表示，為了避開下班尖峰時間，煙火安排在晚間8時30分施放，同時也是希望遊客吃完飯再散步來，並舉辦共8場煙火秀以分流人潮。

陳淑慧說，此次活動邀集跨局處成立應變中心，將每天檢討精進，並請警察局及交通局落實疏導及交通控制。