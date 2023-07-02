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已賣超過17萬張！基北北桃都會通將迎首個上班日 各單位加派人力

中央社／ 台北2日電
TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，明天將迎來上路後首個上班日，預估購買人潮更多。 圖／中央社
TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，明天將迎來上路後首個上班日，預估購買人潮更多。 圖／中央社

TPASS基北北桃都會通1日上路，總計已賣超過17萬張，明天將迎來上路後首個上班日，預估購買人潮更多。基北北桃聯合表示，將加派人手，協助民眾購票、通關、排除障礙。

台北市交通局今天以新聞稿表示，基北北桃共同呼籲都會通勤改用TPASS，販售量持續增加中。只要花新台幣1200元就可享有30日內基北北桃區域公車、捷運、鐵路、國道客運吃到飽，以及享有YouBike雙北前30分鐘及桃園60分鐘免費服務。

基北北桃交通局處共同呼籲，目前使用汽機車通勤民眾可改買基北北桃都會通，不僅省通勤費也可減少駕駛疲勞、降低道路壅塞、事故與空污。

據統計，基北北桃都會通已累計販售超過17萬張，6月30日及7月1日也賣出約8萬張，購票人潮已湧現，預期明天7月3日的第一個上班日將會有更多人購買，有意購買的民眾儘速利用假日購買，各營運單位明天也會加派人力，協助乘客購票、通關，並即時排除刷卡障礙。

雙北交通局也提醒，效期內19萬張的雙北1280定期票仍可繼續使用，以免購買人潮耽誤上班行程；此外，目前尚未開放一卡通及愛金卡設定基北北桃都會通，請民眾持悠遊卡進行設定；都會通可利用捷運、台鐵、公車、客運等進行開卡設定，雙北交通局特別提醒YouBike無法開卡，須先行註冊YouBike會員才能使用。

桃園市交通局提醒，持基北北桃都會通搭乘台鐵及機場捷運需走專用通道，請民眾遵循指示牌或地貼的方向進出車站，避免因走錯通道而耽誤時間。

基隆市交通處提醒，明天為基北北桃都會通實施後第1個工作日，基隆使用定期票搭乘國道客運、台鐵及市區公車的通勤族較多，提醒民眾先行前往台鐵車站、國光客運站、市府轉運站、南港轉運站及捷運站等處完成設定及購買定期票後，再搭乘公共運輸工具。

機場捷運 台鐵 TPASS YouBike 一卡通 國道客運 通勤族 公共運輸

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