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影／夜訪女王頭登場 沙灘區太陽花噴泉3D水舞驚豔亮點
「野柳石光夜訪女王」今晚在野柳地質公園點燈開幕，一直持續到7月16日，有8大燈區及4大主題燈光秀，每晚有9場絢麗地景光影秀。今晚沙灘區14米高環形水幕噴泉水舞秀，璀璨奪目成全場亮點。
今年8大燈區從入口至出口營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍，入口區「淬鍊女王石光」彩色珍珠球、互動光之花及閃閃螢光引領進入甜蜜幸福的野柳石空王國；仿真區「優雅歡樂派對」互動投影動畫，感受女王及公主布置的親子歡樂感。
俏皮公主區則有「星空海洋圓舞曲」蕈狀岩群為畫布，雷射燈光彷彿畫筆般隨著音樂旋律為公主妝點專屬空間；女王頭區「女王的星空秘境」在光影交織下與女王共享星空秘境；草地區「富麗花園女王盛宴」女王與公主相遇，抬頭仰望彼此；儷影湖區「夢想之海」沉浸於如夢似幻的朦朧水霧中。
北觀處方正光處長表示，北觀處為展現野柳地景多元面貌，持續辦理「野柳石光 夜訪女王」，以光影科技結合野柳奇岩、海洋、星空等在地元素，搭配音樂形塑女王之美，展現北海岸夜間獨特風情。活動亦串聯皇冠海岸觀光圈內相關產業共同推廣在地魅力亮點，期吸引更多國內外旅客前往。
今年活動營造甜蜜歡樂、悠閒輕快、魔幻秘境及強烈震撼氛圍。為突破去年在儷影湖觀賞水幕燈光秀之限制，今年將燈區布設範圍擴大至沙灘區，展現令人驚嘆的「Big Queen奇幻星空水世界」水幕噴泉水舞秀，結合激光投影、雷射、燈光及音樂等各式特效。
活動自即日起至7月16日每晚6時30分至10時，採購票入場制，現場開放購票，門票每張250元，12歲(含)以下孩童憑有效證件免費入場，線上購票請至KKDAY及ibon售票系統。相關資訊請參考北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/user/main.aspx?Lang=1
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