影／強陣雨急灌台北成汪洋 民眾愛車泡水、拋錨好無奈

豪雨、大雷雨來襲，台北市士林區因急促強陣雨已達淹水一級警戒，不只中山北路五段大面積積水、至善路一段等處也是，汽車行經都濺起水花，騎士更是慢速前行。北市議員林延鳳說，士林區一處里辦廣播系統線路因雷擊故障，三腳渡停車場目前已經開始積水，提醒車主留意。

北市水利處表示，今天下午這場午後雷陣雨時雨量破百毫米， 士林區中山劍南路時雨量高達111.5毫米、士林104毫米、至善國中100.5 毫米，均超過北市雨水下水道保護標準時雨量78.8毫米，因此造成士林區暫時積淹水現象。

水利處說，北市雨水下水道維護的況狀良好，目前雨勢趨緩，士林區的積水已陸續退去，北市所有抽水站也均依照規定操作。

另外，有駕駛下午2點多行經建國高架橋，積水幾乎已到輪胎高度，直呼「水鄉澤國」；有網友發文指出，北安路（內湖－圓山）大淹水，多輛車拋錨，提醒有要路過的人小心，「我要繼續推車了」。