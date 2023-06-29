淡海新市鎮、林口、新莊10路段遭占用 7月3日起收費

新北市淡水區淡海新市鎮先前規畫部分路邊留設避車彎，供車輛臨停，但卻遭民眾反映被大型工程車輛占用，林口區部分道路因路邊未畫紅黃線，也被固定車輛當成私人車位，甚至被二手車商占用。新北市交通局表示，淡水區、新莊區、林口區等10條路段的路邊汽車停車格，7月3日起收費管理，以杜絕久停占用。

交通局表示，這次納入收費管理路段為淡水區中山北路2段、新市二路3段172巷、濱海路1段306巷60弄、濱海路2段202巷、濱海路3段148巷和濱海路3段148巷50弄，以及新莊區化成路的路邊汽車停車格，收費時間為平日上午7點至晚上8點；淡水區中山北路2段和新莊區化成路收費為每半小時10元，其餘為每4小時開單一次，每次30元。

另外，林口區文化北路1段476巷、文化一路1段142號旁巷道及興林路等收費時間為平日上午8點至晚上6點，每半小時10元；新店區安和路的路邊汽車格費率也調整收費時間，為平日上午7點至晚上8點，每半小時15元。

交通局停車營運科長許芫綺表示，淡水區淡海新市鎮、林口區部分未設紅黃線的道路都被固定車輛久停占用，當成私人車位，甚至被二手車商占用，經考量不影響行車安全及秩序，擇適當地點繪設路邊停車格位並採收費管理，以杜絕久停占用。