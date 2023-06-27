北市衛生局邀民健康起步走 還有超過30萬元好禮免費拿

北市近10年僅近4成市民有規律運動習慣，衛生局指「走路」是最容易實踐的身體活動，即日起至10月27日推出為期4個月「2023健康大榖東，台北趴趴走」系列健走活動，邀請北市工作、就學與生活的民眾養成規律身體活動，挑戰四大關卡，還有總價值超過30萬元的Switch、Apple watch等好禮可拿。

衛生局表示，衛福部公布去年國人十大死因，其中6項為慢性疾病，世衛組織則指吸菸、喝酒、身體活動不足、不健康飲食是非傳染病的重要危險因子。

中華民國健身協會秘書長黃薰隆說，健走是最貼近民眾生活習慣的有氧運動，只要走到有點喘與出汗即達到健身目的，也能維持體態、預防慢性疾病等。體育署調查去年運動現況，有運動習慣者最常從事「散步／走路／健走」多達61.9%。

衛生局為促進市民身體力行，今年推出「2023健康大榖東，台北趴趴走」系列健走活動，四大任務關卡包含健康知識問答的問答挑戰賽、完成拍照打卡任務的健走打卡趣、每日健走400公尺的輕鬆趴趴走，以及到逾30個指定步道尋寶的台北尋寶趣。