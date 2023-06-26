警局土地租約到期 業者不還挨告

台北市士林區基河路某塊用地為市警局經管房地，因尚未規畫用途，前市府將其中7間店面承租給一名業者，未料該業者違約當二房東，將店面轉租給其他人，被發現後市警局終止合約要求土地歸還，業者竟不願歸還，警察局表示，已在5月底提出告訴，目前全案進入司法程序。業者強調，絕對合法合規，會靜待司法結果。

該土地原屬財政部國產署，後畫給北市府作為市警局預定用地，議員林世宗表示，該土地早期被市民占用，由於土地尚未規畫用途，經協商暫讓原商家繳租金續用，後有商家陸續搬走，空出7、8 間店面，一名在地人士透過民代，向前市府申請連租3年，承租7店面、月租金約8萬元，由於該人士非當初占用該地的居民，引起地方人士不滿，才向議員陳情。

由於租約今年4月底到期，警察局決定不續租，但業者卻繼續營業，不願還地，一名在地人士表示，業者除了條件有疑慮外，當初合約明確標示，限文創、小吃、瓷器等營業項目，且不得轉租，但業者卻當起二房東，以翻倍租金租給其他人，也從事非限定營業項目。

對此，警察局表示，該土地為警察局依「北市市有公用房地提供使用辦法」辦理租用事宜，今年3月主動訪查發現承租人有私自出租、分租的情況，立即終止契約，並且多次函告承租人要求返還房地，惟承租人拒不遷還。

警察局表示，為維護市府權益，已於上月23日委任律師至士林地檢署、士林地方法院，遞狀提起刑事竊占罪告訴及民事訟訴遷讓房屋暨追討不當得利，全案已進入司法程序。

業者則喊冤強調，絕對合法合規，租店三年即便疫情影響，租金也未拖延繳交，現在疫情過了，就有其他人覬覦這塊地，全案進入司法程序，如果最後判定要歸還土地，會配合。