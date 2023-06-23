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推社宅鑑賞期住戶指家具不足退租 北市：有提供設備

中央社／ 台北23日電

台北市政府規劃入住社宅1個月鑑賞期，以莒光社宅先試辦，有1戶指因家具不足退租。北市都發局今天表示，有提供衣櫃等設備，將通知候補戶，且會持續協助民眾適應社宅。

台北市長蔣萬安3月間出席松信社會住宅新建工程開工典禮時提到，規劃入住社宅1個月鑑賞期，並找第三方驗屋。都發局當時補充，這是市府新推出2項政策，以莒光社宅試辦，青年社宅2期、舊宗社宅等處將實施，入住社宅1個月內無論何種原因決定不續租，都可無條件退費，缺額由候補者遞補。

但北市府推出入住社宅1個月鑑賞期後，莒光社宅已有住戶退租，原因是家具不足。都發局今天對此表示，推出莒光社宅有1個月鑑賞期後，採分梯讓住戶入住，第1梯的住戶已在15日點交，共69戶，其中1戶退租，近期將辦理點退，完成退租程序後，會檢視屋內是否需修繕，完成修繕才會配租。

都發局指出，莒光社宅住戶退租後，經完成後續程序，就通知複審候補戶，若符合資格，會通知看屋簽約，至於莒光社宅有提供熱水器、鞋櫃等設備，將持續協助民眾適應社宅生活。

莒光社宅位於萬華區萬大路22號，為1棟地上19層、地下4層的大樓，包含1房型120戶、2房型60戶、3房型21戶，共201戶，其中開放招租190戶，住宅提供家具設備有臥室固定式衣櫃、廚房設備、熱水器、升降曬衣架、衛浴設備、鞋櫃、燈具等。

社宅 退費

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