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新北商圈大推特色快閃活動 三峽老街竟消費滿百送50元

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
今年新北共22個商圈提出4大主題補助計畫，九份商圈將於7月12日前每周五、六、日晚上舉辦「風華九份·提燈漫遊」。圖／新北市經發局提供
今年新北共22個商圈提出4大主題補助計畫，九份商圈將於7月12日前每周五、六、日晚上舉辦「風華九份·提燈漫遊」。圖／新北市經發局提供

端午連假到，新北市三峽老街即日起到7月2日推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，到張貼活動標章的店家消費滿100元即可獲得50元店家抵用券；鶯歌商圈即日到25日也有活動，現場設有陶瓷製品市集、10元商品競標。新北各商圈祭出特色活動，在地文化體驗活動、特色文化輕旅行、傳統技藝體驗活動、消費抽獎活動4大主題，要迎連假商機。

新北經發局長何怡明表示，自民國109年起推「活絡新北市商圈振興補助計畫」，引導商圈串聯當地元素及商家，自主辦理各商圈特色活動，截至111年帶動約2億8730萬元商機，今年共22個商圈提出4大主題補助計畫，各商圈活動已陸續開跑，要讓大家看到新北特色人文。

三峽老街推出「粽情老街滿百送50快閃活動」，即日起到7月2日，民眾只要到張貼活動標章的店家消費，滿100元可獲50元店家抵用券，每家推出限量10份抵用券，使用店家指定行動支付還可獲得回饋點數；鶯歌商圈即日起到周日有「鶯歌藝術陶瓷系列-陶藝人生 樂活饗宴」活動，現場有在地陶瓷製品市集、10元商品競標活動等。

另外，坪林商圈7月1日至23日每周六、日推出「坪林包種春茶遊」，要讓遊客品嚐坪林頭等茶，只要報名即可獲得浮生綠茶席、坪林有聲導覽地圖、坪林茶業博物館門票等好禮。九份商圈則是將於7月12日前每周五、六、日晚上舉辦「風華九份·提燈漫遊」，由在地文史工作者帶大家提著燈籠找尋九份故事，活動期間在九份租借或買旗袍，就贈送復刻版「九份古仔燈」。

何怡明表示，各商圈活動除了推出豐富有趣的活動外，也搭配打卡或消費滿額贈優惠，希望能夠吸引更多的人潮並提升消費。

坪林商圈7月1日至23日每周六、日推出「坪林包種春茶遊」，要讓遊客品嚐坪林頭等茶。圖／新北市經發局提供
坪林商圈7月1日至23日每周六、日推出「坪林包種春茶遊」，要讓遊客品嚐坪林頭等茶。圖／新北市經發局提供

九份 坪林

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