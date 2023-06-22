疫情停辦三年…台北龍舟錦開幕 市長蔣萬安親自下水比賽
2023台北國際龍舟錦標賽從今天端午節（6月22日）至24日於大佳河濱公園正式開賽，這是因疫情停辦後暌違3年再度舉辦，台北市長蔣萬安開賽首日就率領體育局長王泓翔等局處首長組成「台北市政府隊」，與視障者與陪跑員組成的「睜一隻眼閉一隻眼龍舟隊」、乳癌病友組成的「聯醫馨懷龍舟隊」、腦麻及罕見病友組成的「挑戰奇蹟龍舟隊」進行表演賽，展現多元運動平權。
蔣萬安表示，今年賽事總獎金達319萬，共有國內外210支隊伍，約5100名選手共同參加，包含來自日本松山市、菲律賓奎松市、澳洲黃金海岸等國外好手跨海來台爭奪最高榮譽，賽事精彩可期。
同時，現場也舉辦大小朋友最愛的陸上端午嘉年華活動，以及「龍舟體驗營」活動，在專業教練帶領下，讓更多民眾可以體驗龍舟賽樂趣。端午嘉年華除精采的舞台表演外，還有陸上「盪槳池」體驗、「端午立蛋活動」、「COS創意變裝比賽」、「DIY體驗」等端午系列活動、各類運動體驗及美食攤位。
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