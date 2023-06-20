內科塞車解方 李四川內科企業共商推綠色交通友善企業

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作。圖／北市府提供
台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作。圖／北市府提供

為解決內湖塞車，台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作，北市府今年下半年將推「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，鼓勵內科員工通勤優先使用綠運輸，並輔導企業ESG報告書揭露通勤碳排量，成為台北市首批內科綠色交通友善企業。

另外，這次李四川赴內科，也與企業說明這半年來，市府團隊的交通改善對策，依電信資料統計分析，蔣萬安上任後，內科區域主要道路平日下午尖峰(17~19時)平均旅行時間相較去年1~3月下降約5%-11%。其他成效方面，北市府分析也指出，精進國道客運9005路線後，平均節省民眾等候時間20分鐘；闢駛兩條快線公車在2個月內運量成長13%至15%，在場也有企業代表表示，感受交通到進步。

李四川表示，內科交通改善無法一蹴可幾，市府相關部門仍會持續努力，下半年將與在地企業攜手合作共商綠運輸結合ESG推廣計畫。

北市府表示，蔣市長上任將屆半年，內科府級專案小組召集人李四川這次是第六次前往內科召開專案小組會議，邀內湖科技園區發展協會理事長廖全平及理監事、企業代表參與，說明市政交通改善作為、成果及未來計畫，傾聽在地業界代表意見，現場也提出包括規劃園區內巡迴公車、企業善用遊覽車作為交通車等。

交通局表示，市府今年1月17日成立跨局處府級專案小組，以路口淨空、汽機車減量及車行動線順暢等3大主軸，陸續推61項執行計畫，並已完成42項，其中確保路口淨空增加警力配置、提升公共運輸能量，如增設20站YouBike、國道客運9005精進計畫、闢駛內科快線公車及北環幹線公車，及即將上路的1200都會通定期票等。

這次台達電子永續長也表達希望與悠遊卡公司合作，計算企業通勤減碳量至ESG報告中，進而推動員工多使用綠運輸。北市府表示，市府今年下半年將與內科發展協會共同推動「內科交通綠運輸結合ESG推廣計畫」，將辦3場宣傳活動，預計與50家內科企業洽談合作，推動首批內科綠色交通友善企業。

台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作。圖／北市府提供
台北市副市長李四川今天率市府內科交通專案小組與內科企業共商ESG綠運輸合作。圖／北市府提供

北市 李四川 公車

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