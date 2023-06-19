最年長市長獎得主 每天通勤3小時 73歲要繼續念大學

北市府昨天舉行公私立高職市長獎頒獎典禮，73歲簡綿華是歷年年紀最大得主，她在職場退休、兒女長大後決定完成求學夢，就讀南華高中觀光科期間，儘管家住石碇每天等公車轉捷運花3小時通勤，但上學從不缺席，成績保持前3名，她說，不僅要「活到幾歲、念到幾歲」，未來也要繼續念大學，甚至出國進修。

簡綿華過去在石碇高中擔任工友，看到學生們成長，讓她決定退休後也要重返校園，在朋友介紹下進入南華高中觀光科就讀。

簡說，家人對她重返校園都很贊成，女兒早上還會爬起來幫她準備早餐，睡晚了還會幫忙叫起床，甚至老師、同學也很友善，有時候電腦軟體操作比較慢，同學也會主動幫忙，老師放慢速度等她。

至於高職畢業得到市長獎後，簡綿華已經報名東南科技大學休閒事業管理系進修部，她說，相當期待接下來的大學生活，希望未來有機會出國進修，對於要念書到幾歲，她笑稱「甲百二」，希望活到幾歲就念到幾歲。