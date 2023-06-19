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使用率高 多處破洞 新店陽光運動公園遊戲場 近日修補

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
民眾反映新店陽光運動公園遊戲場有多處破洞，家長憂心孩子玩耍時受傷。圖／民眾提供
民眾反映新店陽光運動公園遊戲場有多處破洞，家長憂心孩子玩耍時受傷。圖／民眾提供

新店陽光運動公園遊戲場廣受好評，前年封閉施工，升級水陸空三棲、全齡化遊樂場，並於去年6月完工開放，但民眾反映兒童遊戲場有多處破洞，擔心孩童受傷。新北高灘處回應，經查是使用率高導致磨損，但安全無疑慮，目前已通知廠商備料，天氣穩定就進場修補。

有家長反映，一家人常到陽光運動公園兒童遊戲場遊玩，設施也滿不錯，但近期發現地上多處破洞，仔細看看至少發現6處，分布在溜滑梯、盪鞦韆等孩童會跑跑跳跳的區域。

家長還說，雖然鋪面是軟的，但如果孩童在園內跑步會很容易勾到，若因此跌倒也是很危險的，希望市府能重視，不然萬一真的發生意外，也不知道能找誰負責。

高灘處回應，經查發現遊戲場地墊因孩童活力充沛，使用率高，有小部分磨損，但因材質為軟性地墊，對民眾使用安全性上並無疑慮。

高灘處表示，目前已通知廠商備料，將待近日天氣較穩定，地墊黏結材料不受降雨影響時，就可進場先小修補，但整體性的更換均在控管中，未來會依場地使用狀況及維管手冊頻率辦理。

運動 溜滑梯

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