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大巨蛋國館連通道進度照曝光 李四川7字強調安全不打折
台北大巨蛋預計下月取得使用執照、年底開幕營運，台北市副市長李四川今天在臉書貼出即將完工的大巨蛋及連通國父紀念館連通道的照片，強調北市府一定會在安全不打折下，朝年底開放打球目標前進。
李四川今天在臉書貼出大巨蛋最新工程進度，及與國父紀念館連通道的視察照片表示，他昨天再次勘查大巨蛋及連通國父紀念館連通道工程，也現場瞭解現在申請使用執照的進度，承諾大巨蛋一定會在安全不打折下，用「點點滴滴求其是」的態度，按部就班，朝年底開放打球的目標前進。
李四川的臉書貼文一出，有民眾看到大巨蛋內部最新進度，留言相當漂亮、並讚視野極佳；由於大巨蛋與國父紀念館之間的連通道工程也接近完工，李四川今天也貼出連通道的照片，未來大巨蛋可直接透過連通道到國父紀念館，協助人潮疏散。
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