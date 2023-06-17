陽明山草山行館歷史導覽錯誤挨批 北市府：已請廠商撤除更正

台北市陽明山上的歷史建築草山行館是日治時期台灣糖業株式會社招待所，近來有學者發現導覽內容的歷史描述有誤，北市議員許家蓓要文化局正視文史真實性，文化局回應已請廠商先行撤除，並諮詢文史專家學者諮詢、更新內容再展示。

草山行館2005年登錄歷史建築，2007年遭祝融，主建物全毀，僅存正門與紅磚外牆，經文化局2010年修復並於隔年重新開放，2019年擴大保存將隨扈房舍納入，2022年加入老房子文化運動計畫，現由力譔堂整合行銷股份有限公司營運，以「主題園區」規畫，包含草山行館歷史場域展示、舉辦藝文展覽等。

國立台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰指出，草山行館現場導覽的歷史描述有誤，例如草山行館是蔣中正來台第一個家，也是當時日本皇太子裕仁來台視察的臨時居所，但事實是裕仁沒有在此住宿，僅在今日「草山御賓館」短暫停留2小時。草山行館與草山御賓館非同一建築物，後者才是蔣中正來台第一個住所。

北市議員許家蓓認為，賦予舊建築文化資產身分並保存，目的之一在於反映過往歷史與普世價值，不只物質面的保存，背後所代表的歷史、真實性、普世價值也同等重要，才能促進大眾對其價值的認識。文化局身為文資保存的地方主管機關責無旁貸，必須為市民把關其真實性，而不是委託民間經營後雙手一攤，應調查研究並要求廠商改善。

文化局回應，作為草山行館督導行政機關，將加強把關營運廠商及其導覽展示內容，已輔導廠商於6月14日撤除涉誤繕的展示內容，也請其向文史專家學者諮詢、更新內容再展示。未來將持續督導各文化場館辦展覽、導覽時，謹慎考證文史，以提供民眾正確無誤的資訊。