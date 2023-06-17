聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone或Apple Watch可在北市圖借書

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
「台北通」即日起支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，也是全台第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證。圖／北市資訊局提供
「台北通」即日起支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，也是全台第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證。圖／北市資訊局提供

台北通」即日起正式支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，iOS的使用者不必再攜帶實體圖書借閱證，未來也不用開啟App掃碼，借閱時只需將iPhone或Apple Watch於指定的NFC讀卡機感應一下，就可以快速在台北市圖書館77個據點完成借閱，也是全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證。

北市資訊局指出，Apple錢包的設計注重保護持卡人的個人資訊安全，不會儲存使用者的原始卡號，資訊局為強化台北通APP虛擬圖書借閱證安全性及便利性的應用，也率先採用此 Apple Wallet NFC票卡技術，民眾可以透過Apple錢包取用NFC虛擬圖書借閱證，以簡單、安全又隱密方式借閱。

資訊局表示，此為打造全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證，除提升市立圖書館的數位應用體驗，更是虛擬卡證的重要里程碑。台北通會員兩步驟完成加卡綁定，不用開啟APP，手機直接感應，快速完成借書。

第一，虛擬卡加入Apple Wallet後，開啟台北通App「卡證」服務，點選「感應」功能將台北通虛擬卡加入Apple Wallet。第二，至市立圖書館，由櫃台人員協助完成虛擬卡綁定。

資訊局表示，除了這次新增感應借書功能外，台北通App還可以查詢圖書借閱紀錄、預約借書、館藏查詢及圖書館分館地圖等多項圖書借閱功能，藉由提供完整便利數位服務，提升圖書服務體驗。拿起iPhone或Apple Watch，就可搭上這波新穎的感應借書浪潮。

台北通 圖書館 北市

延伸閱讀

網友發現圖書館有「1科系」狂讀書 直言：絕對不要讀這系

台北通結合Apple Wallet 市立圖書館可感應借書

銀行攻618檔 刷卡高額回饋

大摩：iPhone供應鏈及筆電廠下半年增溫 最看好3台廠

相關新聞

淡水海尾仔海岸 開放行人有譜

新北淡水的海尾仔自行車道旁海岸擁美麗海景，但因安全考量，2021年高灘處封閉自行車道，經過2年，地方要求開放的聲音不曾間...

iPhone或Apple Watch可在北市圖借書

「台北通」即日起正式支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，iOS的使用者不必再攜帶實體圖書借閱...

北市推生成式AI學習指引 鼓勵師生善用

台北市率全國之先出版全國第一套「高中職量子電腦教材」，昨也發布「台北市高中以下生成式AI工具輔助教學與學習指引」，教師篇...

高中職天文營開放報名

台北天文館「高中職天文營」即日起開放報名，今年主題為「天鏡奇緣：太空望遠鏡」，融合高中領域教材部分內容，不只介紹太空望遠...

三麗鷗家族明星攜手登場碧潭 13米高Hello Kitty超吸睛！

「碧潭寫生趣 Colorful Bitan」碧潭地景裝置藝術於今（16）日正式點燈開展，即日起將展出90天至9月13日，...

三芝有機水果玉米產季 邊採收邊抓蟲仍香甜可口

三芝的有機農場近來水果玉米盛產中，長得快要比人還高的玉米桿，農友穿梭其中，邊採收邊抓蟲，肆虐玉米田的秋行軍蟲仍然可以見到蹤影，採收後一一檢查，削去被秋行軍蟲咬過玉米頭端，送往市場，依舊是香甜可口的水果玉米。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦