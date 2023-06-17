iPhone或Apple Watch可在北市圖借書

「台北通」即日起正式支援Apple Wallet （錢包） NFC 虛擬圖書借閱證，iOS的使用者不必再攜帶實體圖書借閱證，未來也不用開啟App掃碼，借閱時只需將iPhone或Apple Watch於指定的NFC讀卡機感應一下，就可以快速在台北市立圖書館77個據點完成借閱，也是全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證。

北市資訊局指出，Apple錢包的設計注重保護持卡人的個人資訊安全，不會儲存使用者的原始卡號，資訊局為強化台北通APP虛擬圖書借閱證安全性及便利性的應用，也率先採用此 Apple Wallet NFC票卡技術，民眾可以透過Apple錢包取用NFC虛擬圖書借閱證，以簡單、安全又隱密方式借閱。

資訊局表示，此為打造全國第一張可放進Apple Wallet的虛擬圖書借閱證，除提升市立圖書館的數位應用體驗，更是虛擬卡證的重要里程碑。台北通會員兩步驟完成加卡綁定，不用開啟APP，手機直接感應，快速完成借書。

第一，虛擬卡加入Apple Wallet後，開啟台北通App「卡證」服務，點選「感應」功能將台北通虛擬卡加入Apple Wallet。第二，至市立圖書館，由櫃台人員協助完成虛擬卡綁定。

資訊局表示，除了這次新增感應借書功能外，台北通App還可以查詢圖書借閱紀錄、預約借書、館藏查詢及圖書館分館地圖等多項圖書借閱功能，藉由提供完整便利數位服務，提升圖書服務體驗。拿起iPhone或Apple Watch，就可搭上這波新穎的感應借書浪潮。