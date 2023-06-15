改善惡臭沉痾 新莊貴子坑溪整治計畫開工、2025年完工

為解決貴子坑溪惡臭沉痾，新北市水利局推動「貴子坑溪河川環境營造計畫」，將整治貴子坑溪3.26公里河廊，並沿線設置11處公園面積約26公頃，完工後可望成為城市水岸綠廊典範。今天計畫第一標舉辦開工動土典禮，工程預計在2025年全數完工。

貴子坑溪早期為重要的灌溉水圳，戲水、抓魚曾是在地人重要的生活記憶，但隨都市開發，水圳、埤塘及草埤地景已消失，現已成為生態匱乏的三面光河道。

水利局長宋德仁表示，貴子坑溪整治以防洪安全為首重，於貴子坑溪兩岸新建3.9公里疏洪箱涵，暴雨來臨時可增加通洪斷面，達到防洪安全，在平常時具有截流汙水功能，改善河道惡臭及汙染，還可透過各公園配置生態式滯洪池、生態草溝、雨水花園、雨水回收等措施，落實基地保水與水資源有效利用。

宋德仁指出，水利局秉持生態設計理念，透過工程手段創造深潭、淺灘及緩流等多元河道樣態，引入明志科大旁山溝及十八份坑溪水源補助河道，營造自然景觀及生物棲地，並利用周邊公園腹地放寬河道，打破河岸邊界，打造更勝以往的景觀河廊。

此外，公園設計導入昔日泰山人文歷史及在地元素，以竹圍為意象種植竹子復刻過往地景，並延伸「明志書院」義學精神，設置竹林義客廳，期望從「水」與「文化」的角度，找回並創建屬於貴子坑溪的獨特魅力。

宋德仁補充，貴子坑溪河川環境營造計畫分為三標，總經費25億元，第一標新建3.9公里疏洪箱涵，第二標及第三標目前在設計中，分別辦理貴子坑溪上、下游的水域及公園景觀營造，配合重劃工程進行，整體計畫預計2025年完成。