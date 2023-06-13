國小附幼電磁波測值偏高 北市教育局：邀環保局檢測中小學

時代力量立委陳椒華今天舉行記者會指出，北市南港區某國小附幼及部分教室電磁波測值偏高，要求教育部、台北市教育局協助學校改善，教育局回應，將盡速邀集環保局討論中小學全面檢測，並協助改善，至於電磁波測值標準，目前國內未有相關規範，會和教育部討論後研議調整。

陳椒華在記者會指出，北市南港區某國小附幼及部分教室測值偏高，去年3月與6月兩度到學校量測電磁波，有些教室測到超過10毫高斯，分別有10幾毫高斯至20幾毫高斯不等，背景值的20倍至40倍，恐怕會提高發育中的孩子罹患白血病的風險。

教育局回應，為了解校園環境電磁波測值，將盡速邀集環保局，全面檢測中小學校園電纜線周遭電磁波環境值執行方式，待結果出爐，將請學校就電磁波測值較高地點進行優先處置，評估採阻隔、電力設施或教室遷移等方式，以最短時間協助學校辦理改善。

教育局補充，若涉及學校整體電力系統配置改善，考量預算需求較多，將配合學校辦理電力改善工程納入設計階段評估，期於施作完成後可有效降低電磁波測值。

陳椒華記者會提到，電磁波超過4毫高斯小兒白血病增加兩倍，瑞士規定住宅、學校、兒童遊戲區等地區，電纜線的電磁波，不得超過10毫高斯等問題，教育局回應，目前國內未有相關規範，將參考該數值盡可能降低校園環境電磁波。

至於校園環境電磁波測值標準訂定，教育局說明，將洽教育部討論建議限值，後續依限值研議改善方案，若涉及大量電力改善工程相關經費需求，將爭取專案經費補助學校辦理，以維護幼兒及學童的健康。