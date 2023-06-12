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安坑輕軌沿線 多條步道遊山河

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北市安坑輕軌是全台最大跨距的軌道橋梁。本報資料照片
新北市安坑輕軌是全台最大跨距的軌道橋梁。本報資料照片

新北市府推動輕軌觀光遊山海河，希望增加輕軌搭乘率，安坑輕軌行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線，新北捷運公司也推薦健身、登山、健走等不同等級路線，民眾運動郊遊，也能體驗風景與生態。

新北捷運公司表示，安坑輕軌沿線各站都有不同的步道路線，高點還能觀賞城市美景，有較野趣及純健走的路線可選擇。

難度最高的「登山路線」單趟路線約5公里，民眾可先從K4耕莘安康院區站下車，往安康路二段走，進入牛伯伯蝴蝶生態園入口，往五重溪左側步道、丁字路口往右行接南勢角路稜線、華新街109巷、柴埕路22巷，最後抵達K6安康站，過程雖最困難，但可同時體驗登山、河濱及生態。

難度適中的「健身路線」單趟約5.8公里，從K2玫瑰中國城站下車，從雙城路上山，接著經過二叭子植物園、達觀亭、達觀鎮社區、布佬廚房接K4耕莘安康院區站，健身與美食一次擁有。

最輕鬆的「健走路線」單程約2.4公里，在K7陽光運動公園站下車後，行經陽光運動公園陽光橋、安心橋，再越過環河路到十四張站，可悠閒散步。

安坑輕軌 健走

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