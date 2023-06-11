沿安坑輕軌多條登山步道 登山或健走都能體驗山河生態

夏季到來，也成為不少民眾外出郊遊的好季節，新北近來力推輕軌觀光，讓民眾搭輕軌遊山海河，其中今年落成的安坑輕軌因行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線，新北也推薦健身、登山、健走等不同等級路線，民眾運動郊遊可兼體驗風景與生態。

新北捷運公司表示，安坑輕軌沿線有不少步道，各站都能有不同的路線，抵達至高點還能坐擁整個城市美景，當中有較野趣及純健走的路線，相當豐富。

其中最具難度的「登山路線」，單趟路線約5公里，民眾可先從K4耕莘安康院區站下車，並往安康路二段走，接著牛伯伯蝴蝶生態園入口進入 -五重溪側步-丁字路口往右行街南勢角路稜線-新街109巷-柴埕路22巷-K6安康站，過程雖最為困難但能一次體驗登山、河濱及生態。

難易度適中的「健身路線」，單趟路線約5.8公里，先從K2玫瑰中國城站下車，從雙城路上山，接著經過二叭子植物園-達觀亭-達觀鎮社區-布佬廚房-K4耕莘安康院區站，是條健身與美食一次擁有的好路線。

最為輕鬆的「健走路線」，單趟路線約2.4公里，在K7陽光運動公園站下車後，行經陽光運動公園陽光橋-景美方向-安心橋-越過環河路-十四張站，是一條悠閒散步的好路線。