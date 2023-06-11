快訊

私幼餵藥血檢數值今出爐 8童均屬微量殘留

獨／生技美女竊取三顧營業秘密跳槽超基因 檢調搜關鍵物證

幼兒園餵藥風暴 侯友宜反嗆賴清德：快交代檢方查出藥品源頭來

沿安坑輕軌多條登山步道 登山或健走都能體驗山河生態

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北近來力推輕軌觀光，讓民眾搭輕軌遊山海河，其中今年落成的安坑輕軌因行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線。圖／本報資料照片
新北近來力推輕軌觀光，讓民眾搭輕軌遊山海河，其中今年落成的安坑輕軌因行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線。圖／本報資料照片

夏季到來，也成為不少民眾外出郊遊的好季節，新北近來力推輕軌觀光，讓民眾搭輕軌遊山海河，其中今年落成的安坑輕軌因行經山區並跨河，有不少適合健走賞景的路線，新北也推薦健身、登山、健走等不同等級路線，民眾運動郊遊可兼體驗風景與生態。

新北捷運公司表示，安坑輕軌沿線有不少步道，各站都能有不同的路線，抵達至高點還能坐擁整個城市美景，當中有較野趣及純健走的路線，相當豐富。

其中最具難度的「登山路線」，單趟路線約5公里，民眾可先從K4耕莘安康院區站下車，並往安康路二段走，接著牛伯伯蝴蝶生態園入口進入 -五重溪側步-丁字路口往右行街南勢角路稜線-新街109巷-柴埕路22巷-K6安康站，過程雖最為困難但能一次體驗登山、河濱及生態。

難易度適中的「健身路線」，單趟路線約5.8公里，先從K2玫瑰中國城站下車，從雙城路上山，接著經過二叭子植物園-達觀亭-達觀鎮社區-布佬廚房-K4耕莘安康院區站，是條健身與美食一次擁有的好路線。

最為輕鬆的「健走路線」，單趟路線約2.4公里，在K7陽光運動公園站下車後，行經陽光運動公園陽光橋-景美方向-安心橋-越過環河路-十四張站，是一條悠閒散步的好路線。

在地民眾表示，安坑周遭的確滿多路線過去沒有被發現，這次藉由輕軌讓外地人更加認識安坑；外地遊客則說，過去跟登山有關的大多要搭公車，較為不方便，現在能有輕軌結合山區踏青，增加前往意願。捷運公司提醒，民眾登山前請務必確認天候狀況，斟酌評估後再出發。

難易度適中的「健身路線」，單趟路線約5.8公里，是條健身與美食一次擁有的好路線。圖／取自新北捷運臉書
難易度適中的「健身路線」，單趟路線約5.8公里，是條健身與美食一次擁有的好路線。圖／取自新北捷運臉書
其中最具難度的「登山路線」，單趟路線約5公里，過程雖最為困難但能一次體驗登山、河濱及生態。圖／取自新北捷運臉書
其中最具難度的「登山路線」，單趟路線約5公里，過程雖最為困難但能一次體驗登山、河濱及生態。圖／取自新北捷運臉書
最為輕鬆的「健走路線」，單趟路線約2.4公里，是一條悠閒散步的好路線。圖／取自新北捷運臉書
最為輕鬆的「健走路線」，單趟路線約2.4公里，是一條悠閒散步的好路線。圖／取自新北捷運臉書
安坑輕軌的地標建築安心橋，長度502公尺，是用三跨連續不對稱的斜張橋建構，橋塔高130公尺，最大跨距225公尺，是全台最大跨距的軌道橋梁。圖／本報資料照片
安坑輕軌的地標建築安心橋，長度502公尺，是用三跨連續不對稱的斜張橋建構，橋塔高130公尺，最大跨距225公尺，是全台最大跨距的軌道橋梁。圖／本報資料照片

安坑輕軌 健走 健身

延伸閱讀

高雄男左腿裝義肢堅持圓夢 登山受困阿里山眠月線

反轉！登聖母峰被救女：願付1萬美元救援費 由所雇登山公司承擔

首位女性登上聖母峰江秀真台江廟口開講 倡議山野教育

登山郊遊「猛毒殺手藏落葉堆」沒人發現！神人點出真相：碰到就晚7天回家

相關新聞

議員盤點大巨蛋缺失 北市府：會邀集國外專家勘查

遠雄大巨蛋預計7月取得使照，年底開幕營運，不過有議員指大巨蛋「打者之眼」不符國際規範，恐無法承辦國際賽；還有議員發現，消...

大巨蛋年底辦亞錦賽無進度？ 北市：正溝通討論中

遠雄大巨蛋預計年底開幕營運，北市府規畫年底前規畫舉辦一場不超過1萬5千人的棒球賽測試，目前規畫亞洲棒球錦標賽，不過議員鍾...

沿安坑輕軌多條登山步道 登山或健走都能體驗山河生態

夏季到來，也成為不少民眾外出郊遊的好季節，新北近來力推輕軌觀光，讓民眾搭輕軌遊山海河，其中今年落成的安坑輕軌因行經山區並...

大巨蛋年底將開幕 東區商圈憂動線斷點 人潮被磁吸走

台北大巨蛋預計年底開幕營運，不過台北東區商圈店家擔憂，目前市府動線規畫，恐讓大巨蛋商機被磁吸到松菸、信義商圈，光復南北路...

悠遊卡賺錢金雞母近年獲利砍半 議員轟成管理鬼故事

前市長柯文哲卸任前核定悠遊卡公司興櫃引發市長蔣萬安不滿，悠遊卡公司再遭質疑4年前稅後淨利1.6億，近4年僅剩4至6千萬，...

危老容獎將歸零 老屋愈難改建

北市屋齡逾30年的房子達72%，為加速都市更新推動，市長蔣萬安上任不到3個月就推出「都更5箭」，但議員指出，危老條例10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦