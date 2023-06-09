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騎樓設「i郵箱」不滿遭開單強制清除 里長：絕食抗議

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市大同區隆和里長沈春華辦公處，遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同分局開罰單後今強制清除。圖／沈春華提供
台北市大同區隆和里長沈春華辦公處，遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同分局開罰單後今強制清除。圖／沈春華提供

民眾被檢舉騎樓違法使用時有所聞，也引發爭議。台北市大同區隆和里長沈春華辦公處，遭檢舉在騎樓擺放雜物、路霸，日前遭大同分局開罰單後今強制清除。沈春華哭訴，該地非法定騎樓，建管處認定是私設騎樓，且她擺放的是供里民使用的中華郵政「i郵箱」，未妨礙民眾通行，警方執法毫無標準可言，她不排除明天率聲援她的里長前往分局絕食抗議。

隆和里辦公處遭檢舉占用騎樓，曾請市議員辦理會勘，釐清景化街該處騎樓通行問題，出席單位包括建管處、警察局、環保局、里辦公處。北市建管處指出，該處為私設騎樓，應由大同分局審認是否違反道路交通管理條例規定，有無影響公眾通行，據以取締。

沈春華說，建管處認定屬非法定騎樓，就像北市大同區迪化街、歸綏街等年貨大街、南北貨皆是擺放在非法定騎樓販賣，與這裡情況完全一樣，只要可以供公眾通行，不必完全淨空。但6月7日大同分局派員來「警告」里長，若6月8日下午4點前不將騎樓淨空，將請清潔隊協助淨空。

她說，大同分局昨天日下午，一名副所長穿便服來開了一張違反道交條例的罰單，指在「道路範圍堆放物品」，警方6月7日至8日只「警告」和「開單」，皆無任何書面資料可稽，今天上午派員把騎樓清空，她不服，即遭女警七手八腳抬離。她不滿表示，建管處明載只有「供公眾通行為原則」，沒有說完全不能擺放物品，質疑警方執法標準。

大同分局則表示，騎樓會勘後屬私設騎樓，公眾出入，就不能占用，不能阻礙通行所以才清掉。依據建管處認定，該處無騎樓面積登載，所以是私設騎樓，屬於道交條例適用，執法是依建管處的決議，也有上報分局。由於接到民眾3次檢舉，有先去勸導清除，所以一切依法執行。

台北市大同區隆和里長沈春華辦公處騎樓，擺放「i郵箱」　被視為路霸。圖／沈春華提供
台北市大同區隆和里長沈春華辦公處騎樓，擺放「i郵箱」　被視為路霸。圖／沈春華提供

北市 罰單 年貨大街

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