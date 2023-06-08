新住民二代愛「漆」成癡 盼為漆畫開闢康莊大道

中國河南省籍李洋，高中時跟著母親到台東定居，去年從文化大學美術系研究所畢業，她專長漆畫，希望未來能為邊緣化的漆畫開闢出康莊大道。

李洋目前是台東縣大自然油畫協會年紀最輕的會員，近日她與研究所同學在台中市豐原舉辦聯展，為畢業後的創作生涯跨出第1步。

李洋長相清秀，高中時跟著媽媽到台東。她說，文化大學美術系是她填的唯一志願，在大學裡接觸漆畫後就對這款結合工藝的藝術創作，有了莫大興趣，進入文化美術研究所後，更與漆畫「如膠似漆」。

她說，豐富的媒材與千變萬化的工藝技法，使得在創作過程中充滿實驗趣味性，是漆畫最大魅力，但是製作步驟非常複雜，例如所用的漆板，就要經過刷漆、刮漆泥，貼布、塗底漆、打磨等多重工序，加上漆畫的工藝技法並沒有一套固定流程標準，對於初學者來說並不容易掌握。

李洋說，現代漆畫是從中國古代傳統漆工藝中衍生而來，在現代社會高速發展、多元文化共存的時代背景下，漆畫藝術受到現代藝術、現代繪畫、現代思維等多方面影響，逐漸呈現百家爭鳴的多元化發展面貌。

她說，漆畫雖然呈現出一片美好願景，但仍處邊緣化境地，加上社會認知不足，創作隊伍單薄，發展之路必定是艱難、遙遠，但只有不斷在發展中創新、實踐，相信在大家共同努力下，必能為漆畫的未來開闢出一條康莊大道。

大自然油畫協會理事長賴世榮接受中央社記者訪問表示，初見著李洋作品，不管是油畫或漆畫，讓人心頭一亮；她的油畫光影處理的技巧，純熟大度，佛像漆畫的用心堆疊，也顯出她內心追求的殿堂，讓人眼睛難以移開。

賴世榮說，很高興畫會能網羅新一代年輕畫家入會，假以時日，將有一番成就。