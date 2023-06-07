新北道路破管淹大水 侯友宜抵災區視察

三芝區二號空間青年培力工作坊，由三芝在地的培力夥伴一起創新地方產業辦理課程，近來邀請到三芝番婆林農場的青年農夫鄭志偉來教三芝國小的學生製作醃製兩天就能品嚐的醃蘿蔔，讓學生瞭解農作物不只能夠煮來吃，還可以透過不同的方式，變化出不同的料理。

2023-06-07 17:35