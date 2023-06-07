新北道路破管淹大水 侯友宜抵災區視察
新北市新莊瓊林路今天中午突然自來水管破裂，導致當地淹大水，新北市長侯友宜下午趕抵現場查看，表示目前正以開挖老舊水管，期待自來水管盡快更換，讓市民恢復正常生活。
今日中午約12時半新北市新莊區瓊林路38巷口附近發生電線杆倒塌，現場自來水一千公厘預力混凝土管線漏水，造成路面破損，水公司人員獲報後趕抵處理搶修並調整管網供水，現場並成立前進指揮所，相關單位人員並至現場因應處置。
新北市長侯友宜下午也趕抵現場了解災情，侯友宜表示， 瓊林路38巷因自來水管破裂，造成電線桿倒塌淹水及停電，目前自來水管破裂地方開挖，期待自來水管盡速更換、電力盡速恢復，讓新莊瓊林路市民快速恢復生活，交通疏散管理也積極在處理中。
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