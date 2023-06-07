教育基金柯文哲吃光老本 私幼開天窗？蔣萬安：補助不影響

台北市前市長柯文哲自豪市長任內還債570億元，卻遭質疑台北市地方教育發展基金原本有近140億元賸餘，但柯8年來不斷「吃老本」，只剩約12億元，即將用鑿，導致現任市長蔣萬安要推補助私幼學費方案，恐開天窗，蔣萬安今天回應，已經請副市長林奕華整體了解，私幼補助不會受到影響。

北市府於2002年起成立台北市地方教育發展基金，近9成5資金來自市庫預算挹注，其餘來自向中央申請經費及收取市立學校學雜費、推廣教育、建教合作、場地設備管理、場租門票、捐贈及基金孳息等收入。前市長馬英九、郝龍斌任內都有賸餘，但柯上任後。原本近140億元賸餘只剩約12億元。

蔣萬安今天赴松山區里長座談，蔣表示，市府團隊上任之後，教育基金的確從原本140億元剩下12億元，這部分，副市長林奕華已經在整體了解、規畫，蔣說，孩子的教育非常重要，包括推出的私幼補助方案，不會受到影響。