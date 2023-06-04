永和盼增捷運線 新北：中和公館線送審

新北市永和區有近23萬人口，緊鄰北市，且屬新北蛋黃區，卻僅捷運中和新蘆線永安市場站及頂溪站2站，非捷運沿線民眾要搭乘仍不便，地方希望增加捷運路線，滿足民眾需求。新北捷運局表示，已優先提報「中和公館線」到交通部審查。

雙北捷運不斷增設，但永和區卻僅2站可搭，多數民眾要透過步行、騎車甚至搭公車接駁，相當不便，數十年來捷運便利只享受一半。

在地市議員許昭興表示，長期以來民眾希望增加捷運路線，她希望爭取從永和秀朗橋端走成功路，銜接到台北市松山信義線公館站和可以銜接環狀線秀朗橋站及公館站，路線主要都在新北永和境內，對地方來說，需求性很大，完工後效用會擴散，希望能優先推動，經費由新北自己先編列，如真有不足，再拜託中央幫忙。

捷運局表示，「中和公館線」已經依照中央規定，納入「新北市捷運整體路網進版報告」的優先建議推動路線，今年4月10日提報交通部審查，由於經費較高，除了會自行編列預算，市府也會積極爭取中央補助。

地方也質疑因成功路下有原本的大型自來水管線，若日後開挖，會不會阻礙施工？捷運局表示，自來水公司已規畫在新店溪高灘處興建管線，本計畫施工時可停用原成功路下方管線，其餘一般管線，可於設計階段與各管線單位研商遷移。

另外，日前台中捷運發生工安問題，中運量捷運是否有緊急煞車系統？

捷運局說明，新北共有環狀線、萬大樹林線及三鶯線，目前都已優化，三鶯線及環狀線已在月台設緊急煞車按鈕。