快訊

5月報稅大魔王最後一天！網路申報開放到今晚12點 完整流程管道一次看

台大公衛教授：XBB疫情估延續至7月中 中重症患者增一倍

捷運丹鳳站4300坪都更回饋3公設 審議通過預估需一年

聯合報／ 記者劉懿萱江婉儀／新北即時報導
新北市新莊區捷運丹鳳站旁的都更案，回饋社宅、公幼及警局，其中警察局新莊分局交通分隊已於今年完工。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區捷運丹鳳站旁的都更案，回饋社宅、公幼及警局，其中警察局新莊分局交通分隊已於今年完工。圖／新北市都更處提供

新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，5月11日公開展覽期滿，將進入都市審議委員會審議，通過就能開工。都更處副處長李擇仁說，審議階段最需要討論的是各地主分回的坪數、樓層及車位，這階段往往需要不少時間，估計該案審議需一年。

新北市都更處說，該案北臨中正路、南臨福營路，與捷運丹鳳站僅相距70公尺，，基地面積1萬4455.23平方公尺，約4372坪，地上物現已拆除，未來將分為A、B兩區，分別興建ㄧ幢2棟及一幢3棟，地上32、33層、地下5層的建築物。

都更處指出，本案捐贈近1600平方公尺的公共化幼兒園，預計可收托182名幼童；社會住宅部分共捐贈44戶，未來有需要的民眾申請入住，警察局新莊分局交通分隊已於今年完工。此外，基地內除留設4公尺步行及開放空間，也會取得黃金級綠建築、銀級智慧建築及耐震標章，同時配合工業區轉型及場站周邊整體環境改善，在基地旁捐贈公園，供更多休閒活動空間。

李擇仁說，此案是自辦都更，建商需與私地主協調分回坪數、樓層及車位，這階段往往需要不少時間，在都委會審議時通常會花上至少一年時間，但若地主意見較一致，整合速度加快，也可能在半年內通過。

新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，將進入都市審議委員會審議。圖／新北市都更處提供
新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，將進入都市審議委員會審議。圖／新北市都更處提供

都更 綠建築 捷運 社會住宅

延伸閱讀

吊臂高空砸落軌道 列車撞上才煞停…關鍵15秒能做啥？盤點全台捷運系統安全機制

通勤族注意！基北北桃1200月票 6月15日預購7月1日上路 資訊一次看

捷運「這位置」超多通勤族愛 她曝一人恐怖經歷：容易被包夾

女搭捷運常遇「男生1坐姿」！她嚇喊「太噁心」 網苦主：很母湯

相關新聞

基北北桃定期票7月1日上線 跨平台整合測試預計2周完成

基北北桃1200定期票近來陸續完成公車、捷運業者及悠遊卡公司間的協議書簽訂。台北市交通局指出，目前各驗票機業者已初步完成...

捷運丹鳳站4300坪都更回饋3公設 審議通過預估需一年

新北市新莊區捷運丹鳳站旁約4372坪的都更案，5月11日公開展覽期滿，將進入都市審議委員會審議，通過就能開工。都更處副處...

工廠營運明起訪查 新北強調不做課稅依據

新北市境內約有兩萬間工廠，為瞭解工廠營運實況，經發局明起至7月10日展開訪查，實際瞭解工廠實際營運實況，為免遭工廠具局訪...

新北國小擁書率竟六都最低 議員黃淑君要求穩定補助

教育部統計處今發布統計資料顯示，擁有400萬人口的新北市，110學年度國小學生20萬7千餘人，擁書率為27.08本，新北...

侯友宜有轉變 秦慧珠：神探出擊必定能獲勝

國民黨台北市議會黨團中午舉行黨團大會，台北市議員秦慧珠受訪指出，針對傳出「換侯論」，她說不擔心，因為黨主席朱立倫在國民黨...

國民黨4北市議員遭冒名行騙 酸陳建仁打詐跟防疫一樣爛？

詐騙層出不窮，國民黨北市議員應曉薇、王欣儀與游淑慧今開記者會指出，接連遭冒名創臉書與LINE假帳號，對方還到處留言或誆支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦