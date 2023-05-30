一個半月共87槍 新北民進黨團批侯友宜無心市政、應即刻辭職

新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民，並喊「槍聲四起市民荒，落跑市長快辭職」。

鄭宇恩表示，距離上次召開記者會僅一個月，今天三重開了13槍，在侯友宜去選總統，新北治安槍聲隆隆，治安敗壞成為事實，沒有市長來專心努力市政，新北不需要一個「做市長望總統」的投機份子。

鄭宇恩指出，細數上新聞的槍擊案件，從4月19日板橋11槍、到4月20日土城51槍、4月30日八里4槍、5月10日五股行刑案1槍、5月27日三峽案6槍、5月27日新莊1槍、5月30日三重13槍，總計有87槍。

鄭宇恩認為，雖然侯友宜說每案都快速破案，但歹徒看中的是新北沒有市長、嘲笑市長的無能，所以槍擊案更加猖狂，黑道歹徒沒有把侯友宜看在眼裡，新北市沒有大人，所以新北黑道大哥來作主，「侯侯做代誌」已經成為一句空話。

市議員邱婷蔚表示，今天凌晨三重發生槍擊案，民眾都在討論是不是因為侯友宜不在，所以有槍的人才敢在三重在新北開心。她請侯友宜好好回應如何保護市民，難道每個人都要穿防彈衣上街嗎？

市議員翁震州說，前幾日新莊也發生槍擊事件，買槍跟買菜一樣簡單。侯友宜如果連新北都治理不好，怎麼告訴全國人民有能力解決全國治安問題。

廖宜琨表示，「你有沒有聽到槍聲」已經成為新北市民最新問候語，要發生多少事件，才會讓侯友宜好好做事情？「侯太極」每次問到治安問題都推給中央，到底要參選總統還是好好當市長，希望你好好來交代，不要讓新北沒大人、大哥來做主。

國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨團每天都譴責侯友宜不顧市政，跑去選總統，但真正不顧市政的是民進黨團，每次都在議會杯葛議事，卻不審房屋稅自治條例修正案等民生法案。

新北市政府表示，冰凍三尺非一日之寒，執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍支氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，籲請中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。