快訊

日本長野殺人案：「被孤立者」的復仇殺機？

李坤城兒曝突然爆料主因 嘆父親早因林靖恩變樣「形象毀了」

不是雞排妹！民進黨徵召吳沛憶戰中正萬華 「他」出戰王鴻薇

一個半月共87槍 新北民進黨團批侯友宜無心市政、應即刻辭職

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民。記者江婉儀／攝影
新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民。記者江婉儀／攝影

新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民，並喊「槍聲四起市民荒，落跑市長快辭職」。

鄭宇恩表示，距離上次召開記者會僅一個月，今天三重開了13槍，在侯友宜去選總統，新北治安槍聲隆隆，治安敗壞成為事實，沒有市長來專心努力市政，新北不需要一個「做市長望總統」的投機份子。

鄭宇恩指出，細數上新聞的槍擊案件，從4月19日板橋11槍、到4月20日土城51槍、4月30日八里4槍、5月10日五股行刑案1槍、5月27日三峽案6槍、5月27日新莊1槍、5月30日三重13槍，總計有87槍。

鄭宇恩認為，雖然侯友宜說每案都快速破案，但歹徒看中的是新北沒有市長、嘲笑市長的無能，所以槍擊案更加猖狂，黑道歹徒沒有把侯友宜看在眼裡，新北市沒有大人，所以新北黑道大哥來作主，「侯侯做代誌」已經成為一句空話。

市議員邱婷蔚表示，今天凌晨三重發生槍擊案，民眾都在討論是不是因為侯友宜不在，所以有槍的人才敢在三重在新北開心。她請侯友宜好好回應如何保護市民，難道每個人都要穿防彈衣上街嗎？

市議員翁震州說，前幾日新莊也發生槍擊事件，買槍跟買菜一樣簡單。侯友宜如果連新北都治理不好，怎麼告訴全國人民有能力解決全國治安問題。

廖宜琨表示，「你有沒有聽到槍聲」已經成為新北市民最新問候語，要發生多少事件，才會讓侯友宜好好做事情？「侯太極」每次問到治安問題都推給中央，到底要參選總統還是好好當市長，希望你好好來交代，不要讓新北沒大人、大哥來做主。

國民黨團書記長廖先翔表示，民進黨團每天都譴責侯友宜不顧市政，跑去選總統，但真正不顧市政的是民進黨團，每次都在議會杯葛議事，卻不審房屋稅自治條例修正案等民生法案。

新北市政府表示，冰凍三尺非一日之寒，執政黨針對治安應該思考正本清源的政策，不要再甩鍋新北，只顧政治操作，不顧全台改造槍支氾濫、詐欺與黑幫等治安問題，籲請中央與各縣市政府通力合作打擊犯罪，以實質作為共同守護國人。

侯友宜 槍擊

延伸閱讀

拜會江宜樺 侯友宜：當選總統後重新調整發電配比

拜會江宜樺 侯友宜轟上位者「首鼠兩端」致人民缺電

龍舟點睛 侯友宜：端午節是兩岸同文同種風俗

侯友宜民調低張亞中籲開臨全會換人 國民黨：沒規劃

相關新聞

楊鎮浯、吳芳銘入主北農？蔣萬安：都是報派

台北農產運銷公司6月將換屆改選，外傳台北市長蔣萬安將推派金門縣前縣長楊鎮浯出任董事長，北市府與雲林縣前縣長張榮味農會系統...

防瑪娃颱風衝擊境內22件河川區工程 新北完成加強巡檢

中颱瑪娃持續北上逼近，新北境內有22件河川區工程，民眾憂心是否造成工安意外或影響防洪。新北水利局強調，每月都有巡檢，昨天...

一個半月共87槍 新北民進黨團批侯友宜無心市政、應即刻辭職

新北市議會民進黨團今天開記者會，批評新北市長侯友宜無心市政，「侯侯做代誌」已經成為空話，要求侯友宜即刻辭職，放過新北市民...

「翻轉上下課」成效差議員批 蔣萬安：明年按原意執行

台北市長蔣萬安4月宣布，要讓國小學童翻轉上下課，但市議員王閔生調查成效發現，台北市有153間國小執行翻轉上下課，但卻僅有...

新北市議案審查會人數不足 房屋稅修正案留下次大會

新北市議會今天原本排定審查議案，但民進黨總召鄭宇恩認為，上次她要求市長侯友宜到議場報告治安專案報告的議案尚未處理，由於現...

陳佩琪稱自己繳雙城呆帳 吳欣岱嗆：不要再情緒勒索

北市前市長柯文哲去年辦雙城論壇，因違反議會共機若繞台不得動支經費決議的但書，導致去年的107萬無法核銷成呆帳。柯文哲妻子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦