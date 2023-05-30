噪音陳情多 遭疑取締不力

新北市截至4月接獲4.8萬件陳情，有42%跟環保局有關，以噪音問題最大。議員質疑取締成效差，要求環保局改進。環保局局長程大維說，新北噪音科技執法已170處，占全國6成，後續會再增設，並與警局加強熱區攔查。

新北議會民進黨團質詢，議員卓冠廷說，噪音以兩種類型為主，一是深夜外面車輛產生噪音，另一種則是工廠、鄰居作息產生的噪音。三峽、鶯歌有很多新市鎮馬路寬，常成為車輛聚集飆車場所，要求環保局在鳳鳴重劃區、北大特區等熱區持續增設噪音科技執法設備。

戴瑋姍質疑，板橋環河西路夜間時常有改裝車飆車，居民不堪其擾，環保局在江翠北側設置9處科技執法，開出多少罰單？質疑科技執法「是不是裝好看的？」建議環保局應與警察局聯合稽查飆車熱區。

程大維說，新北市現有170處科技執法，2年來共取締告發7900件，其中板橋19處1900多件，未來會持續增加設備。不過科技執法設置，中央排除許多環境干擾因素，包括下雨天、風速超過5米也不能測，會再與警察局加強熱區噪音取締。